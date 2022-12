Trijntje Oosterhuis over contact met Marco Borsato: “Hij blijft altijd in mijn hart”

Er loopt momenteel een onderzoek naar mogelijke zedenfeiten waar Marco zich tijdens zijn tijd in The voice of Holland en The voice kids schuldig aan zou hebben gemaakt.

Waardevol en dierbaar persoon

Trijntje en Marco hebben regelmatig samengewerkt. Eerder namen ze samen duetten op als Wereld zonder jou en Ik zou het zo weer overdoen. De twee hebben ondanks alles nog af en toe contact met elkaar. “Marco blijft altijd in mijn hart. Het is gewoon een waardevol, dierbaar persoon”, zegt Trijntje.

Op de blaren zitten

De zangeres zegt dat Marco ‘rust en tijd voor zichzelf’ nodig heeft. “Ik gun hem gewoon het beste. Ik hoop dat we hier allemaal beter uitkomen, uit deze nare toestanden.” Trijntje benadrukt wel dat ze ‘niet van de feiten’ weet. “En ik vind dat als mensen iets vreselijks gedaan hebben, ze daarvoor op de blaren moeten zitten.”

Duet opnemen

Op de vraag of Trijntje nog een keer een duet met Marco zou opnemen, antwoordt ze volmondig ja. “Ik wil altijd met Marco een duet opnemen. Ik vind Marco nog steeds een van de beste zangers van Nederland.”

Onderzoek naar zedenfeiten

Sinds de aflevering van BOOS over de ernstige misstanden binnen The voice of Holland wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke zedenfeiten. Naast Marco worden rapper Ali B, voormalig bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Marco zou tijdens zijn functie als coach bij The voice of Holland en The voice Kids kandidates en medewerkers hebben betast.

We vroegen Trijntje Oosterhuis naar al haar laatste keren. Wanneer heeft ze voor het laatst geshopt? En wanneer heeft zij voor het laatst een boek gelezen? Je komt het allemaal te weten in deze video:

Bron: NPO2