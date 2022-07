Trijntje Oosterhuis zet de schaar erin en gaat voor een korte, zomerse coupe

Zij liet zich bij de kapper de ideale zomercoupe aanmeten.

Trijntje Oosterhuis gaat voor nieuwe coupe

Ze heeft een flink stuk van haar lokken laten afknippen en laten we eerlijk zijn: ze heeft groot gelijk! Met deze tropische temperaturen ben je die plakkerige haren in je nek liever kwijt dan rijk.

Zomer- en vakantieproof

Trijntje deelt een video op Instagram waarin te zien is hoe ze onder handen wordt genomen door haar ‘glam squad’. De zangeres schrijft: ‘Vandaag heerlijk mijn haar zomer- en vakantieproof laten maken.’

Fijn uitje

Het lijkt erop dat Trijntje best een poos in de kappersstoel moest zitten, maar dan heb je ook wat! Sowieso vindt Trijntje zo’n kappersbezoek helemaal geen straf: ‘Altijd fijn dit uitje. Laat die vakantie maar komen, ik ben er klaar voor!’

Complimenten voor Trijntje Oosterhuis

We hopen dat Trijntje vandaag een broek met veel zakken draagt, want ze krijgt ontzettend veel complimenten binnen die ze allemaal in haar zak kan steken. Haar volgers vinden massaal dat ze er fantastisch uitziet met haar nieuwe coupe.

Regelmatige kappersbezoeken

Het is niet de eerste keer dat Trijntje verrast met een nieuw kapsel. Sterker nog: in mei slingerde ze ook al een video van een nieuwe coupe op Instagram. Naar eigen zeggen was dat toen erg nodig, want na Pasen begonnen haar lokken steeds meer op een nestje te lijken. Kijk zelf maar.

Nieuwe televisieklus

Binnenkort kunnen we de zangeres weer op televisie bewonderen. Ze doet mee aan het nieuwe seizoen van Het perfecte plaatje. Lees hier alles over dat seizoen én wie er nog meer meedoen.

Trijntje Oosterhuis koestert een warme band met Nederlandse koningshuis. Ze is goed bevriend met koningin Máxima, maar heeft ook een bijzondere relatie met een prinses in de familie...

