Trotse Xelly Cabau deelt foto’s: “Dit ben ik, 12 kilo zwaarder dan normaal”

Sindsdien wordt ze overspoeld met complimenten.

Xelly Cabau deelt stralende foto's

“This is me! 12 kilo zwaarder dan normaal en happy!”, schrijft Xelly bij de foto's. Ze laat weten dat ze ten tijde van deze foto's op de set van Linda was: “Het was even wennen. Hier en daar passen en meten en een beetje proppen. Zie ook corrigerend ondergoed, but me don’t care.”

Goed in haar vel

Xelly ziet er fantastisch uit en zo voelt ze zich ook: “Kijk hoe gelukkig ik ben! Ik mag mama zijn van de allerliefste en leukste kindjes, verloofd met de allerliefste en knapste, tof werk met grote merken.” Afgelopen zomer beviel Xelly van haar tweede kindje, zoontje Rio Johnny.

Verademing

Na het plaatsen van de foto's, stromen de complimenten binnen. “Wat een verademing, eens een fijn, knap, normaal moederlijf hier”, klinkt het onder meer. Ook BN’ers als Carolien Spoor, Gwen van Poorten en Monique Smit laten haar weten dat ze er prachtig uitziet.

