Trouwplannen bij Martijn en Fenna van B&B vol liefde?

Dat vertelt het verliefde koppel aan RTL Boulevard. “Ze zeggen altijd dat de verliefdheid na een half jaar weggaat. We zijn nu een half jaar verder”, zegt Fenna. “We hebben nog steeds dagen dat we lekker naast elkaar zitten, zo van: dit is helemaal goed”, vult Martijn haar aan.

Niet te snel, of toch wel?

Voor Martijn was één blik genoeg. Hij was meteen verliefd. Bij Fenna duurde dat iets langer, maar toen de vonk eenmaal over was geslagen, was het ook écht aan. “Ik was eigenlijk altijd van rustig aan, niet gelijk samenwonen. Maar dat is uiteindelijk wel gebeurd”, vertelt ze lachend.

Fenna heeft het strand van haar geliefde Bonaire ingeruild voor de b&b in Portugal, maar dat betekent niet dat ze ook echt in de bed and breakfast van Martijn en zijn ouders gaat werken. Ze is op zoek naar een baan in het onderwijs en dit betekent helaas dat ze doordeweeks ergens anders moet wonen. In de buurt kan ze namelijk geen baan vinden. “Dat is ook wel weer een beetje dubbel.”

Ja, ik wil

Dat het lekker gaat in de liefde blijkt wel: Astrid en Harmjan uit hetzelfde seizoen gaan zelfs trouwen. En ook bij Martijn en Fenna begint het te kriebelen. “Ik zei wel meteen: Daar gaat mijn primeur”, lacht Martijn.

RTL Boulevard-deskundige Aran denkt dat dat maar één ding kan betekenen: “Ik heb het gevoel dat het al even in de lucht hangt, maar ze dachten: nu zijn zij ons voor, dus wachten we maar even.”

Nu al zin in het volgende seizoen van B&B vol liefde? Dan moet je nog even wachten tot derde kerstdag!

Bron: RTL Boulevard