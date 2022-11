Truus van Gaal over relatie met Louis: “Hij is romantischer dan ik”

Truus is deze maand gasthoofdredacteur van Nouveau.

Oud wijf

Volgens Truus is Louis iemand die alles opmerkt. “Als ik een keer blauwe mascara opdoe in plaats van zwart, ziet-ie dat meteen. Of als ik geen kohl onder mijn ogen heb”, vertelt de voormalig PR-manager. Wat dat betreft vindt ze hem “net een oud wijf”.

Romantisch

Louis mag dan wel ‘net een oud wijf zijn’, hij is in ieder geval wel romantisch. “Louis is romantischer dan ik. Hij wil altijd alles vieren. We zijn in 1995 op 22 december gaan samenwonen. Ik vergeet dat nog weleens, hij niet. Voor hem is die datum een soort trouwdag. Dan zegt-ie ’s ochtends: ‘Heb je al onder je kussen gekeken?’ Ligt er weer een cadeautje. Sowieso verwent hij me graag.”

Ketting met parels

Het mooiste cadeau dat Truus van hem heeft gekregen, is een ketting met grijze parels. “Met kerst legde hij het onder de boom en zei hij dat hij met me wilde trouwen”, herinnert Truus zich. “Hij had toen net een dubbele beenbreuk, zat tot aan zijn lies in het gips. ‘Wel eerst op je knieën’, zei ik nog.”

Truus van Gaal heeft de grootste lol

De twee stapten in 2008 in het huwelijksbootje en zijn naar eigen zeggen nog steeds hartstikke gelukkig samen. “Mensen zeggen weleens dat hij geen humor heeft, maar we lachen juist vaak. Bijvoorbeeld als ik een avondje niet thuis ben. Dat vindt hij zó ongezellig. Dus dan zegt-ie: ‘Nou dan ga ik wel naar mijn minnares’. En ik dan: ‘Zorg je dan wel dat je daar niet indrukt op de bank, zoals hier?’ We hebben de grootste lol samen.”

Prostaatkanker

Dat Louis nog maar weinig libido heeft door behandelingen die hij vanwege zijn prostaatkanker heeft gehad, vindt Truus niet erg. “We zijn 68 en 71, slapen nog lepeltje-lepeltje en hebben nu al een fantastisch leven gehad. Misschien komt het ooit terug, maar als dat niet zo is, vind ik het ook goed. Het is er een met een gebruiksaanwijzing, maar ik wil hem nog niet missen.”

Bron: Nouveau Magazine