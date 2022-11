‘Tussen kunst en kitsch’ trapt nieuw seizoen af met klapper

“Dit is waar je op hoopt, als kijker én maker”, aldus Frits, die kijkers van het programma met deze uitspraak ongetwijfeld warm maakt voor het nieuwe seizoen.

Pronkstuk in Tussen kunst voor kitsch

De presentator heeft gelijk, natuurlijk. Als kijker van dit programma wíl je ook samen met de eigenaar van het kunstwerk die ene parel of dat bijzondere pronkstuk ontdekken. Je leeft mee als mensen goud in handen blijken te hebben en dat is zeker het geval in de komende aflevering.

“Deze bezoeker was ooit bij een schroothandel waar hij speurde naar oud metaal gestuit op een ijzeren bol. ‘Best grappig, die neem ik mee’, dacht hij. En rekende af per kiloprijs: 30 gulden moest hij er destijds voor neerleggen.”

Kunstwerk van François Morellet

Wat de beste man niet weet, is dat hij werk van de Franse kunstenaar François Morellet voor een schrijntje op de kop heeft getikt. Mais oui!

Frits wil niet onthullen wat de taxatiewaarde van het werk is - het moet wel leuk blijven om de aflevering te kijken - maar belooft dat het de moeite waard is. “Deze vondst behaalt een notering in de top 15 van hoogst getaxeerde voorwerpen uit de geschiedenis van het programma.”

Morgen op tv

Deze aflevering van Tussen kunst en kitsch is morgen, op zondag 20 november, om 21.25 uur te zien op NPO 1.

Bron: De Telegraaf