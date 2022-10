TV-programma ‘Spoorloos’ koppelde twee deelnemers aan de verkeerde familie

In 2005 ging Barbara Quee op zoek naar haar biologische moeder. Spoorloos vond haar. Quees moeder vertelde dat ze in de problemen was geraakt en dat ze op dat moment geen contact met haar dochter wilde. Voor Quee voelde dat gek. “Ik begon er meteen al een beetje aan te twijfelen”, vertelde Quee maandagavond bij Jinek. “Heel gek dat Spoorloos je moeder heeft gevonden, maar dat ze geen vaste woon- en verblijfplaats heeft en je haar niet kunt ontmoeten.”

Quee kreeg argwaan

Quee voelt argwaan en slaat jaren later de handen ineen met Kees van der Spek. Voor Oplichters aangepakt gaan zij samen op onderzoek uit en vinden zij Edwin Vela. Deze Colombiaanse man was als tussenpersoon betrokken bij Spoorloos, waar hij betaald zoekwerk verrichte naar biologische familieleden van de deelnemers. Hij was bij zestien zaken betrokken, waaronder die van Quee. Maar hij blijkt niet zuiver te zijn.

Spoorloos matchte deelnemers aan de verkeerde familie

“Hij is iemand op wie je blind moet kunnen vertrouwen, maar along the way bleek dat niet zo te zijn”, zei Van der Spek bij Jinek over de tussenpersoon. Zeker twee deelnemers zijn door Vela via Spoorloos aan de verkeerde familie gematcht. De moeder van Quee bleek niet haar moeder te zijn. En ook Kristian van der Mark, die twintig jaar geleden meedeed aan het programma, bleek door Spoorloos aan de verkeerde familie te zijn gekoppeld. Zijn ‘halfbroer’ bleek niet zijn halfbroer.

Spoorloos luisterde niet naar de twijfels

Net als bij Quee, wilde Van Der Marks ‘halfbroer’ geen contact met hem. Dat hij dat vreemd vond, gaf hij destijds al aan bij Spoorloos. “Ik heb destijds al gezegd: er kloppen dingen niet. Maar daar hebben ze nooit op geantwoord”, zegt Van der Mark bij Jinek. Van der Spek heeft inmiddels de biologische moeder van Van der Mark gevonden, waarmee voor hem in ieder geval een einde komt aan de twijfel en onzekerheid.

Toch nog dna-tests

De KRO-NCRV schrijft in een persbericht te zijn geschrokken van de bevindingen over Vela. De omroep heeft de Oplichters aangepakt-aflevering nog niet mogen kijken, maar heeft na het horen van de feiten wel direct contact opgenomen met deelnemers van afleveringen waarbij Vela betrokken was. “Indien gewenst en mogelijk bieden we de betrokkenen alsnog een dna-test aan”, schrijf de KRO-NCRV in hun statement. “Sinds 2019 doen wij standaard een dna-test bij al onze zoektochten.”

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Jinek, KRO-NCRV.