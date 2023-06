Twan Huys stelt ongepaste vraag aan Jutta Leerdam volgens kijkers ‘College tour’

Ook de kijkers vinden deze vraag erg ongepast.

Jutta Leerdam in een notendop

Jutta heeft met haar 24 jaar al een indrukwekkende carrière opgebouwd Zo heeft ze de laatste jaren heel wat schaatsprijzen in de wacht gesleept en op Instagram heeft ze ruim 4 miljoen volgers. Sinds kort heeft ze een relatie met de Amerikaanse profbokser Jake Paul en ook dat nieuwtje bleef niet onbesproken.

Wild met vriendjes

Eerst vertelde de schaatsster dat ze vanwege haar carrière tijdens haar jeugd niet vaak op stap kon. Ze ging weleens mee om er toch bij te zijn, maar alcohol drinken deed ze dan niet. “Was je wild met vriendjes?” vroeg presentator Twan Huys uit het niets. Jutta schrok duidelijk van deze vraag, maar beantwoordde ’m heel netjes met: “Nee, ik ben wel echt een relatietype.”

Seksuele misdragingen

Iets later begon de presentator over Jutta’s nieuwe vriend, Jake Paul. Hij confronteerde Jutta met een vraag over het onstuimige verleden van de youtuber. Twan haalde aan dat Jake in 2021 door verschillende vrouwen werd beschuldigd van seksuele misdragingen en wilde weten of Jutta het daar weleens over had met hem.

“Daar ga ik het hier absoluut niet over hebben. Ik denk niet dat dat heel verstandig is”, zegt ze resoluut. “Dat zijn roddels. Daar hebben nooit iets van rechtszaken aan vastgezeten. Ik vind dat heel lastig, ook dat jullie dat hier aan mij vragen. Maar goed.”

Ongepaste vraag

Kijkers vinden de vraag over de nieuwe vriend van Jutta ook niet kunnen. ‘Twan Huys had beter bepaalde vragen anders kunnen verpakken of beter helemaal niet stellen’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘College tour met Jutta Leerdam begon ijzersterk maar eindigde teleurstellend.’

Knippen en plakken

Het werd gedurende de uitzending wel duidelijk dat het niet helemaal boterde tussen Twan en Jutta. Volgens Anouk Smulders, deskundige bij Shownieuws, heeft het ook flink gerommeld achter de schermen bij College Tour. “Ons is ter ore gekomen dat ze hier niet zo blij mee was en dat ze er schijnbaar een stukje uit zou willen hebben. We hebben aan alle deurtjes geklopt. Ook bij KRO-NCRV, maar zij wilden ook niet reageren of hebben niks laten horen.”

