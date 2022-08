Twee druppels water: déze BN’ers lijken ontzettend veel op elkaar

Net als déze BN’ers.

Roel van Velzen en Erik Mouthaan

Twee druppels water: zanger Roel van Velzen en verslaggever Erik Mouthaan. Beeld Brunopress & ANP

De een is muzikant, de ander is verslaggever. Wat betreft hun beroep zijn ze ver van elkaar verwijderd, maar qua uiterlijk hebben ze toch bijna hetzelfde gezicht? Als je de twee in levenden lijve tegenkomt, zul je ze waarschijnlijk wel goed uit elkaar kunnen houden, al is het maar vanwege het lengteverschil.

Janny van der Heijden en Loretta Schrijver

Twee druppels water: Janny van der Heijden en Loretta Schrijver. Beeld Brunopress

Wij zijn gek op deze twee vrouwen! Wat smullen we van Heel Holland bakt en Denkend aan Holland, maar ook van Koffietijd en The masked singer. Dat de twee enorm op elkaar lijken, weten ze zelf ook. Ze worden al jaren tv-zusjes genoemd. Ze zaten zelfs samen in De tv-kantine. Verwarrend!

Sarah Chronis en Melissa Drost

Twee druppels water: actrices Sarah Chronis en Melissa Drost. Beeld Brunopress

Sarah Chronis en Melissa Drost lijken niet alleen ontzettend veel op elkaar, ze hebben nog veel meer gemeen. Ze zijn allebei actrice, speelden beide in GTST, hebben allebei één kind en zijn ongeveer van dezelfde leeftijd (Sarah is 35, Melissa is 37). Niet gek als je deze twee weleens door elkaar haalt, dus.

Richard Groenendijk en Joris Linssen

Twee druppels water: cabaretier Richard Groenendijk en presentator Joris Linssen. Beeld Brunopress

Zien wij soms dubbel? Wat lijken deze twee mannen op elkaar! Niet alleen hun uiterlijk hebben ze met elkaar gemeen, maar ook hun humor. Allebei zijn het rasechte entertainers.

Arjen Lubach en Jamai Loman

Twee druppels water: presentator Arjen Lubach en zanger Jamai Loman. Beeld Brunopress

Het haar, het baardje, de oogopslag én de kledingkeuze: Arjen en Jamai zou je misschien niet gelijk matchen, maar verdomd, ze lijken toch best op elkaar!

