Tweede seizoen ‘Winter vol liefde’ al in de maak: eerste vier singles bekend

Het zijn Adrienne uit Zwitserland, Jorik uit Oostenrijk, Judith uit Frankrijk en Mike, ook uit Oostenrijk. De vier singles maken deel uit van een verder nog onbekende groep Nederlandse vrijgezellen die geëmigreerd zijn naar sneeuwgebieden. In het programma hopen ze hun droompartner te vinden.

Kijkers zullen nog even moeten gissen naar hoe de kandidaten eruitzien. Op de website van RTL4 valt buiten hun namen niets over hen te zien of te lezen. Spannend!

Geen B&B-eigenaar

Het eerste seizoen van Winter vol liefde zal dus ergens in het najaar op de buis verschijnen. Daaraan doen vijf singles mee: de 43-jarige Guido uit het Zweedse Lapland, de 55-jarige Marco uit Noorwegen, de 51-jarige Edith uit Tirol, de 29-jarige Saul uit Zwitserland en de 26-jarige Benjamin, net als Saul uit Zwitserland.

Winter vol liefde is geproduceerd door de makers van B&B vol liefde en Boer zoekt vrouw. Er is één groot verschil met de zomereditie: de deelnemers zijn niet per se eigenaar van een bed & breakfast. Zo doen er aan het eerste seizoen een skileraar, een restauranteigenaar en een huskysleerijder mee.

Vierde reeks

De precieze startdatum van het winterprogramma is nog niet bekend. Momenteel is het derde seizoen van B&B vol liefde nog te zien bij RTL en Videoland. De laatste aflevering wordt op 27 augustus uitgezonden. Het programma trekt dagelijks tegen de 1 miljoen kijkers. Het seizoen is zo’n succes, dat er alweer een vierde reeks is aangekondigd.

Bron: ANP, RTL