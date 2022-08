Tweelingbroer Piet Paulusma in tv-interview: “Heel bijzonder dat hij het nog zo lang volhield”

In het programma werden beelden getoond van Piet door de jaren heen. Dat maakte zijn tweelingbroer erg trots: “Prachtig om te zien. Dat was Piet. Hij had heel veel passie voor zijn werk. Heel gedreven. Als ik zie wat hij allemaal heeft gedaan. 36 jaar Omrop Fryslân, 23 jaar SBS en nog bijna drie jaar Omroep Max. En dan deed hij ook nog andere dingen overdag zoals de radio. Die man was de hele dag met zijn werk bezig”, aldus Lume over de uitzending.

Tweelingbroer Piet Paulusma

Ondanks dat de twee een tweeling zijn, zagen Lume en Piet elkaar niet vaak. Ook dat had met werk te maken. “In de tijd dat hij heel veel weg was met SBS en ik mijn eigen bedrijf had, dan moet je elkaar niet zoveel”, legt Lume daarover uit.

Sterkere band

Toen Lume het vreselijke nieuws kreeg dat Piet ziek was, is hun band sterker geworden: “Vanaf 27 juli vorig jaar, toen hij mij belde en tegen mij zei dat hij nog een halfjaar te leven had, is ons contact heel erg intensief geworden. Zondagavond naar de kroeg en doordeweeks bij hem thuis, onder in zijn barretje. Veel met elkaar praten.” Het nieuws sloeg natuurlijk in als een bom. “Ik kon het eerst niet geloven. Ik wist niet of het klopte en dat het nog zo kort was. Maar uiteindelijk is het zeven maanden geworden. Het is heel bijzonder dat hij het nog zo lang heeft volgehouden.”

Afscheid van Piet Paulusma

Openhartig vertelde hij over het afscheid, dat erg snel ging. “Vrijdagavond laat werd ik gebeld dat het heel slecht met hem ging. En op zaterdagmorgen belde hij dat hij afscheid wilde nemen. We hebben op zaterdagmiddag afscheid bij hem genomen en hebben later bij hem gewaakt. En zondagmiddag om twintig over twee is hij overleden.”

Laatste knuffel

Of ze nog iets tegen elkaar hebben gezegd? Dat was helaas niet mogelijk. “Omdat hij zo onder de medicijnen zat kon ik niet echt meer met hem praten. Een knuffel en nog wat zeggen en dat was het”, aldus Lume.

Benieuwd hoe de tweelingbroer van Piet eruit ziet? Hieronder zie je een beeld uit de uitzending. De gehele uitzending kijk je hier terug.

Dit is de tweelingbroer van Piet Paulusma Beeld Skûtsje journaal

Bron: AD