Twijfels over bouwval van 1 miljoen euro in ‘Help, mijn man is klusser’: “Ik geloof die verhalen niet meer”

Het is een idyllisch idee: een boerderij aanschaffen in de provincie Utrecht voor je samengestelde gezin. Het blijkt alleen niet handig om de boel te slopen en het geld op te maken voordat de verbouwing überhaupt kan beginnen.

Peperdure bouwval in ‘Help, mijn man is klusser’

Juan en Chamilla hebben de boerderij voor ‘ongeveer’ 1 miljoen euro aangeschaft. Met grote plannen en dromen gaan ze het avontuur aan. Zodra blijkt dat ze toch niet de juiste hulp en voldoende (financiële) middelen hebben om van de bouwplaats hun droomhuis te maken, komen ze al snel met beide benen op de grond terecht.

Wat blijkt? Juan heeft geen tijd om te klussen en de inmiddels overspannen en depressieve Chamilla is wanhopig. Bovendien kan ze naar eigen zeggen niet veel doen in het huis door haar reumaklachten. Daardoor leven ze nu al twee jaar in een aftands huis waar zelfs John Williams na zoveel seizoenen Help, mijn man is klusser van schrikt.

Reacties

Vol ongeloof kijken de mensen naar de aflevering. Niet alleen vragen ze zich af waarom Juan en Chamilla zo’n klap geld neerleggen voor een klushuis in plaats van een kant-en-klare woning, ook zetten ze hun twijfels bij de oprechtheid van het programma.

‘Krijg dit seizoen heel erg het idee dat alles in scène is gezet’, klinkt het al voorzichtig op Twitter. ‘Ik zet er mijn vraagtekens bij, bij deze aflevering’, deelt een andere kijker.

Serieus? Een miljoen voor een klushuis en vervolgens depressief? Voor 1 miljoen koop je een kant en klaar huis , geen depressie, en geen psycholoog. #HMMIK — joyzzz (@joyzzzs) 27 februari 2023

Ik geloof al die verhalen niet meer.



Krijg dit seizoen heel erg het idee dat alles in scène is gezet#hmmik #helpmijnmanisklusser — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) 27 februari 2023

Precies dat John! Waarom koop je voor 1 miljoen zo'n #bouwval en heb je niet de middelen om het op te knappen. Onbegrijpelijk. #HMMIK — Helder Nuchter (@HelderenNuchter) 27 februari 2023

#HMMIK 180 caravans? Wat kost zo'n stalling per maand? €50?

€50x180=€9.000 per maand x12= €108.000 per jaar. kan je wel iemand inhuren om wat te klussen lijkt me??? Dit moet gewoon fake zijn, Amerikaanse taferelen zoals Bar rescue. — Ricky (@Rickyfd13) 27 februari 2023

Een miljoen voor die puinhoop? Wat hebben die mensen gebruikt toen ze daarvoor tekenden? #hmmik — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 27 februari 2023

Hoe krijg je in godsnaam een hypotheek van 1 miljoen voor zoiets?!!..

Die mogen wel een zeer goed inkomen hebben dan!

Ik zet er mijn vraagtekens bij,bij deze aflevering.#HMMIK — AnnaPoulain28 (@AnnPoulain28) 27 februari 2023

1 miljoen. Wat is er fout gegaan? Koop voor dat geld een huis dat helemaal klaar is. Hoe dan? #HMMIK — René J. Verhoogt (@rjverhoogt58) 27 februari 2023

Help, mijn man is klusser! is op maandag om 20.30 uur te zien op RTL 4. De afleveringen kun je terugkijken bij Videoland.