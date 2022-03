In Hunted into the wild proberen twaalf Nederlanders tien dagen uit de handen te blijven van de hunters. Dit keer gaan ze niet op de vlucht in Nederland, maar in de rauwe natuur in Bulgarije.

Hunted into the wild

Normaal gesproken kunnen de voortvluchtigen in Hunted overnachten bij vrienden, familie of behulpzame vreemden. Dit keer speelt het zich écht af in de wildernis en moeten ze buiten slapen, soms in de kou en regen. Binnen tien dagen moeten ze het extractiepunt zien te bereiken. Dat klinkt misschien niet moeilijk, maar het is echt overleven. Bovendien worden sommige kandidaten paranoïde van alles en iedereen.

Camouflage

Als je als voortvluchtige op je hielen wordt gezeten door een opsporingsdienst, dan is het niet zo heel gek dat je bij het geringste geluid al een paniekaanval krijgt. Om zo min mogelijk op te vallen, besluiten Simone en Anne zichzelf in te smeren met groene en bruine schmink, want hun ‘witte gezichten’ zouden maar zo op kunnen vallen in de groene wildernis.

Net een schildpad

Erg tevreden zijn ze niet, dus pakken ze nog wat donkere modder om zich écht goed te camoufleren. “Oké, gadver”, zegt Simone terwijl ze de modder op haar gezicht smeert. “Ja, het is goor, maar het boeit me niet”, reageert Anne gestrest. Als de twee elkaar vervolgens aankijken, schieten ze in de lach. “Je lijkt net een schildpad”, grapt Simone.

En de cameraman dan?

Ook de kijkers moeten hard lachen om de fanatieke meiden. Maar na het kijken van de derde aflevering zitten ze wel nog met één vraag. Hoe zit dat met de cameraman? “Zal de meelopende cameraman zich ook onder de modder gesmeerd hebben of hobbelt hij er ongecamoufleerd achteraan?”, vraagt iemand zich af. En: “Lekker jezelf camoufleren met koeienstront terwijl er naast je een cameraman loopt die dat niet doet?”, klinkt het op Twitter.

Zal de meelopende cameraman zich ook onder de modder gesmeerd hebben of hobbelt hij er ongecamoufleerd achteraan? #HuntedIntoTheWild — Tijs Takkenberg (@tijstakkenberg) 21 maart 2022

Heeft die camerapersoon ook camouflage kleding aan en modder op het gezicht? #HuntedIntoTheWild — Thuiswerker ❤💜🇺🇦 (@JeannevanH) 21 maart 2022

#HuntedIntoTheWild dames compleet in camouflage. Wat ik mij dan afvraag wat heeft de cameraman dan aan? — Dino1964 (@Dino19641) 21 maart 2022

Hebben die meiden de cameraman ook even door de modder gehaald? #HuntedIntoTheWild pic.twitter.com/0XqtqgcMuV — Leontien (@Leontie64006138) 21 maart 2022

Lekker jezelf camoufleren met koeienstront terwijl er naast je een cameraman loopt die dat niet doet? #HuntedIntoTheWild — Morgan de Jonge (@morgnl) 21 maart 2022

