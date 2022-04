De financiële problemen van Marjo lijken een bodemloze put, maar gelukkig schiet Martijn Krabbé en het Uitstel van Executie-team haar te hulp.

Bouwhypotheek en samenlevingscontract

Wanneer Marjo’s man in 2009 overlijdt, blijft ze achter met hun twee kinderen. Financieel is gelukkig alles goed geregeld. Zes jaar later ontmoet ze een nieuwe man die bij haar intrekt. Wanneer hij voorstelt om het huis flink te verbouwen, stemt ze in. De twee sluiten een bouwhypotheek van € 90.000 af en gaan naar de notaris voor een samenlevingscontract.

Daarin wordt vastgelegd dat haar ex voor 50% in het huis zit. Van de verbouwing komt uiteindelijk weinig terecht en ook de relatie van Marjo loopt op de klippen. Hierdoor blijft ze achter met een verhoogde hypotheek die onbetaalbaar is in haar eentje, zeker wanneer ze haar baan verliest.

Handtekening van ex

Martijn schiet Marjo te hulp en gaat ervoor zorgen dat haar ex niet langer voor 50% mede-eigenaar is van het huis. Mocht Marjo het huis willen verkopen, dan kan hij geen aanspraak maken op de overwaarde. Daarvoor moeten ze wel een handtekening van de ex zien te krijgen.

Het Uitstel van executie-team stelt gelukkig nooit teleur. Ze regelen een handtekening van Marjo’s ex én het lukt budgetcoach Eef van Opdorp om de hypotheek te verlagen. In plaats van € 638 per maand hoeft Marjo nog maar € 400 te betalen. Alsof dat nog niet alles is, krijgt haar huis ook nog eens een make-over.

Reacties op Uitstel van executie

Kijkers laten via Twitter weten dat ze vol verbazing naar de aflevering hebben gekeken. Voor de ex van Marjo hebben ze geen goed woord over. ‘Wat een ongelofelijke hufter’, schrijft een kijker.

Jees wat een ellende 😩#uitstelvanexecutie — Andrea (@vanWubsbergen) 4 april 2022

#uitstelvanexecutie Wat een ongelooflijke Hufter. En achteraf zeggen had je niet moeten doen is makkelijk. Hoop dat ze deze mevr kunnen helpen — Petra (@Petra30004855) 4 april 2022

Dan heeft je man je goed verzorgd achtergelaten, durf je je na 6 jaar weer open te stellen voor de liefde en dan word je zo bedonderd. 😞 En daarom mag dit programma niet stoppen!! #uitstelvanexecutie pic.twitter.com/82xNmpucfY — Irma die van Oscar 💖 (@IrmavanWeelde) 4 april 2022

Damn, wat een schrijnende situatie #uitstelvanexecutie — juf•vrouw Dinah (@LoveDien) 4 april 2022

Handtekening is er! En nou klaar met het gezeik en lekker single blijven meis, dat gezeik allemaal. #uitstelvanexecutie — Rosanne (@Rosanne_2304) 4 april 2022

#uitstelvanexecutie Gelukkig kloothomel heeft getekend. Nu kan ze verder. En die 40.000 duizend ? — theadora (@petradora1234) 4 april 2022

Bron: Uitstel van executie