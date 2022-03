‘Uitstel van executie’-kijkers leven mee met opgelicht stel

Rianne en Brian kochten een aantal jaar geleden hun eerste huis. De vader van een vriend van Brian werd de aannemer. Maar al snel verloren Rianne en Brian hun vertrouwen in hem. Nadat de aannemer meerdere afspraken niet nakwam, stopte hij halverwege de verbouwing.

Rianne en Brian zaten opgescheept met een bouwval. En ze hadden de aannemer vooraf een ton betaald.

Rechtszaak

De aannemer wilde het geld niet teruggeven en het koppel spande daarom een rechtszaak tegen hem aan. Rianne en Brian kregen gelijk, maar de aannemer had de boel zo geregeld dat er geen rekening, woning of voertuig op zijn naam stond. Hierdoor was er op papier niks bij hem te halen.

Het koppel zat met hun handen in het haar. Niet alleen het geld was op, uit bouwkundig onderzoek bleek ook nog eens dat wat er is verbouwd niet aan de eisen van de gemeente voldeed. Als er geen verbetering kwam, moesten ze de woning slopen.

Woning verkocht

Brian en Rianne hadden twee opties: de woning van het begin tot eind opnieuw verbouwen of het huis verkopen en een nieuwe woning kopen. Het stel besloot voor de laatste optie te gaan en kreeg daarbij hulp van makelaar Alex van Keulen.

Verbazingwekkend genoeg kregen ze de woning verkocht voor de vraagprijs én vonden ze een fijn stulpje in hun huidige buurt.

