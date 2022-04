‘Undercover’-fans opgelet: er is een nieuwe serie over Ferry Bouman in de maak

Dat maakt Netflix maandag bekend.

Undercover spin-off

Ferry: de serie zal gaan over het begin van Ferry's carrière als drugsbaron. Hoe kreeg hij als beginnend xtc-producent voet aan de grond in de Brabantse onderwereld?

Ferry: de serie

Helaas is nog niet duidelijk wanneer we deze serie op Netflix kunnen gaan kijken. Ook is nog onduidelijk wie we allemaal terug gaan zien in de spin-off, ook al laat de streamingdienst wél weten dat veel bekende personages uit Undercover zullen terugkeren. Frank Lammers (Ferry) en Elise Schaap (Daniëlle) zijn er in ieder geval bij.

Ferry: de film

Eerder verscheen er al een film over Ferry Bouman, Ferry: de film. Die ging over de jeugd van Ferry en hoe Daniëlle in zijn leven kwam. Netflix maakte de film na het tweede seizoen van Undercover.

Te weinig Ferry

De streamingdienst kreeg veel kritiek op het feit dat Ferry weinig in het tweede seizoen van Undercover te zien was, terwijl hij nou net het favoriete personage van velen is. Als antwoord kwam Netflix met de film over Ferry en ook in seizoen drie was Ferry veel meer te zien.

Terug in de tijd

Het verhaal van de Undercover spin-off zal zich afspelen na de film, in een periode waarin Ferry en Daniëlle al samen zijn. Frank Lammers vertelt: “Met Ferry: de serie gaan we weer terug in de tijd. Naast dat ik zelf ook heel benieuwd ben hoe Ferry Ferry geworden is, is dit een heerlijke manier om jong te blijven.”

Frank Lammers

Frank Lammers timmert lekker aan de weg. Hij speelt namelijk ook een van de hoofdrollen in een nieuwe Nederlandse komedie. All inclusive draait vanaf 19 januari 2023 in de bioscoop, lees er hier alles over.

Frank Lammers: “We zijn niet zo goed in complimentjes geven.”

Bron: Nu.nl