De twee waren achttien jaar samen, maar volgens Dag Allemaal is het stel nu uit elkaar.

Tom Waes weer vrijgezel

In 2004 leerden Mieke en Tom elkaar kennen. Ze stonden allebei aan de poort van de school van hun kinderen. Of ze op slag verliefd werden toen ze elkaar daar zo zagen staan? Volgens Mieke absoluut niet. “Ik vond Tom maar een oppervlakkige, in zichzelf gekeerde kerel”, vertelde ze eerder aan Dag Allemaal over hun ontmoeting. “Mijn vriendinnen vonden hem toen al een ongelooflijke gast. ­Alleen ik zag het niet.”

Verloving Mieke Morel

Toch werden ze een setje. Tien jaar geleden verloofden ze zich zelfs, maar die bruiloft is er nooit gekomen. Daarover zei Tom in Nieuwsblad dat hij er geen haast mee had: “We doen dat wel wanneer we voelen dat het moment er is, en op de manier waar wij ons goed bij voelen. Ik laat me zeker niet opjagen.”

Onverwachte breuk

Het stel verscheen de laatste jaren nauwelijks nog samen in het openbaar. Toch komt het nieuws van de breuk onverwacht. Onlangs vertelde Tom namelijk aan Het belang van Limburg nog dat de coronatijd zijn relatie beter had gemaakt.

Coronaperiode

Hij vertelde over die periode: “Ik ben normaal 150 dagen per jaar in het buitenland. In 2020 zat ik 365 dagen thuis, dat was ook voor mij een verademing. Ik deed de inkopen en kookte elke avond. Dat vond mijn madam fantastisch. Het heeft onze relatie beter gemaakt.”

Scheiding

Over de reden van de breuk is niets bekend. Eerder vertelde Tom tegen Dag Allemaal dat zijn vorige relatie is gestrand omdat hij zo druk was: “Mijn huwelijk is indertijd vooral op de klippen gelopen omdat ik altijd weg was. Doordat ik zoveel verplichtingen had en vaak weg was voor opnamen, deden we te weinig dingen samen. Toen ons huwelijk uiteenspatte, was dat een bom.”

Mieke Morel

Mieke is in België ook een bekend gezicht. Zij was namelijk in 2015 te zien in het televisieprogramma Vier handen op één buik. Als bekende moeder hielp zij een jonge aanstaande moeder bij de voorbereiding op de komst van haar kindje.

Kinderen

Mieke en Tom hebben samen geen kinderen. Tom heeft twee kinderen uit zijn eerdere huwelijk: zoon Milo en dochter Isah. Mieke heeft een dochter uit een vorige relatie, Lisa.

Benieuwd hoe Mieke eruit ziet? Hier wat kiekjes:

Je kent Tom vast van zijn rol in Undercover. Déze overeenkomsten heeft hij met zijn personage:

Bron: HLN