Vader van Patrick Martens overleden: ‘Je laat een grote leegte achter, pa’

‘Vandaag een week geleden is de liefste man met een groot hart gestorven. En vandaag gaan we afscheid nemen in zijn geliefde tuin’, schrijft Patrick op Instagram. ‘Wat ga ik deze mooie man missen, zijn gortdroge humor, zijn eindeloze verhalen over de natuur, vogels en bomen. Het samen naar bloopers kijken en nog zoveel meer.’

Patrick Martens neemt afscheid van vader

Hij vervolgt: ‘Je gaat een grote leegte achterlaten pa en die leegte gaat gevuld worden met herinneringen, grappige momenten en anekdotes! Lieve pa, waar je ook bent, heb het goed. En dankjewel voor alles, hou van je.’

Lieve berichten

Patrick kan op een hoop steun van zijn volgens rekenen. Zo schrijft Chantal Janzen: ‘Och lieverd wat een gemis, alle liefs en sterkte voor jullie allemaal.’ Bas Smit reageert: ‘Sterkte lieve Pat.’ En Soy Kroon laat weten: ‘Oh liefste, ik schrik er van. Sterkte voor jou en je lieve moeder.’

Verslechterde gezondheid

In de Youtube-serie Open casa vertelde Patrick eerder geëmotioneerd over zijn vader. “Papa kan eigenlijk niet zo heel veel meer”, liet hij weten over de verslechterde gezondheid van zijn vader. “Hij is gewoon op. Alles waar hij zoveel liefde uithaalt, plezier... dat is hem eigenlijk een beetje afgenomen. Dus ik heb het gevoel dat hij zit te zitten... voor ons. Het gaat veel te snel eigenlijk. Ik hoop voor hem dat het eigenlijk snel klaar is.”

Hij liet weten dat zijn ouders de belangrijkste personen in zijn leven zijn, en dat hij dankbaar terugkijkt op een fijne, warme jeugd.

