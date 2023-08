Vader van Walter uit ‘B&B vol liefde’ onthult hoe hij zijn B&B in Troche heeft kunnen kopen

Walter heeft geen doorsnee B&B: hij heeft een groot stuk land waar onder andere een tempel op gebouwd is. “Daar worden workshops gegeven, dans, yoga, tantra. Tantra speelt een belangrijke rol in mijn leven. Ik geniet van aanraking, intimiteit vind ik erg belangrijk”, zo vertelde hij eerder al. Voor zijn vader Hans is het bijzonder om te zien dat zijn zoon nu in één klap een bekende Nederlander is geworden. “Het is leuk om onze zoon op tv te zien. We volgen het programma. Mijn vrouw en ik staan open voor Walters levenswijze, met tantra.”

“Het was moeilijk dat hij verhuisde”

Walter blijkt de B&B met de hulp van zijn vader hebben kunnen bekostigen. “Walter en ik runden voorheen een zaak in keukenapparatuur”, zo legt Hans uit. “We zijn samen de hele wereld overgereisd en hebben meerdere firma’s in Hongkong, China, Engeland en Rusland opgericht. Ik heb het bedrijf een paar jaar geleden verkocht, Walter een aandeel gegeven en van dat geld is hij naar Frankrijk vertrokken. Het was wel moeilijk dat hij verhuisde, maar we snappen het wel. Het is prachtig daar, en hij heeft iets heel moois opgebouwd.”

Bron: Story