Valerio Zeno verloofd met vriendin: “Het antwoord is JA!”

Valerio en zijn vriendin Manon zijn sinds 2019 samen en genieten momenteel van een romantische vakantie in de Italiaanse stad Siena. Voor Valerio hét moment om op zijn knieën te gaan en gelukkig voor hem zei Manon volmondig ‘ja’. Op een foto is te zien hoe de twee dolgelukkig poseren na het aanzoek.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Valerio Zeno | Phalerieau (@phalerieau) op 1 Jun 2023 om 1:12 PDT

Televisiecarrière

Valerio was jaren geleden op televisie te zien in programma’s als Proefkonijnen en Try before you die. Nadat zijn contract bij BNNVARA in 2018 afliep heeft hij langere tijd afstand genomen van de televisiewereld. Dit jaar keerde hij echter weer terug op Videoland als presentator van de realityshow Echte meisjes in de jungle.

