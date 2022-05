Wist jij bijvoorbeeld (nog) dat Nederland derde werd in het jaar dat Abba won?

Corry Brokken in de startblokken

De eerste drie keer dat het Songfestival werd gehouden stuurden we Corry Brokken, en bij de tweede keer hadden we al succes. Met 31 punten (toen was dat nog genoeg) won zij in 1957 het Songfestival met het lied Net als toen.

Een beetje boel succes

Vroeger hoefden we helemaal niet zo lang te wachten. Twee jaar na de eerste overwinning hadden we de tweede al te pakken en in 1959 won Teddy Scholten met Een beetje het Songfestival.

Keuzestress op het Songfestival

Tien jaar later was niet alleen Nederland succesvol, ook drie andere landen wonnen dat jaar het Songfestival. Met het lied De troubadour won Lenny Kuhr namens Nederland in 1969 het Songfestival, samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De drie landen hadden precies hetzelfde aantal punten gekregen, dus werd besloten om ze alledrie te laten winnen. Dat De troubadour onvergetelijk is werd in 2019 nog bewezen, toen Lenny het nummer opnieuw zong en het publiek luidkeels meezong.

Toen was Nederland nog heel succesvol

Jarenlang was Ding-a-dong van Teach-In in 1975 het laatste lied waar Nederland het Songfestival mee had gewonnen. Het nummer stond zeven weken in de top 40 en wordt zelfs gezien als meest succesvolle inzending van Nederland ooit!

In het jaar van Abba

Het meest bekende optreden van 1974 - en misschien ook wel van alle andere jaren - is natuurlijk van Abba, maar dat betekent niet dat Nederland het dat jaar slecht deed. Sterker nog, we werden derde! Mouth & MacNeal met I see a star stond net zo lang in de top 40 als Waterloo.

Eindelijk weer hoop dankzij Anouk

Na acht jaar niet eens in de finale te hebben gestaan, hadden we in 2013 eindelijk weer hoop dat we misschien zouden winnen. Hoewel Anouk negende werd in de finale, stond Birds wel 18 weken in de top 40. Zeker niet slecht dus.

Tweede plaats voor Ilse en Waylon

Vijf jaar voor Ilse Delange Duncan Laurence begeleidde naar de overwinning, waagde ze samen met Waylon zelf een poging. The Common Linnets werden met Calm after the storm tweede. Ze stonden 13 weken in de top 40 en zijn op tour geweest door Duitsland.

Ein-de-lijk weer gewonnen dankzij Duncan Laurence

We hebben er 44 jaar op moeten wachten, maar in 2019 won Nederland eindelijk weer het Songfestival. Duncan Laurence zong de sterren van de hemel met Arcade en schopte het tot de eerste plek. Het nummer heeft maar liefst 24 weken in de top 40 gestaan en is de enige Nederlandse inzending die op de eerste plaats heeft gestaan. Wow!

