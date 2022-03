Genomineerde acteurs, actrices en regisseurs die geen gouden beeldje kregen, gingen zeker niet met lege handen naar huis.

Van stuk land tot gouden olijfolie

Hoewel je zou denken dat celebrities genoeg te besteden hebben, ontbrak het niet aan dure cadeaus. De goodiebag bestond dit jaar onder meer uit gouden koekjes, olijfolie met bladgoud, flessen wodka, huidverzorgingsproducten en een voorraad multivitamines. Klinkt luxe? Dat is nog lang niet alles. De genomineerden kregen ook een vakantie in een kasteel in Schotland ter waarde van omgerekend € 45.000, een tegoedbon van € 13.000 voor liposuctie en als kers op de taart een stuk land in Schotland met daarbij de titel ‘Lord’ of ‘Lady’.

Schotten boos om Oscar-goodiebag

De Schotten zijn overigens wat minder blij met dat laatste cadeau. Zij zijn het er niet mee eens dat hun land zomaar wordt weggegeven en startten de petitie ‘Haal Schotland uit de goodiebag’. De petitie werd duizenden keren ondertekend, maar jammer genoeg voor de Schotten werd het cadeau niet uit de goodiebag gehaald.

Belasting over goodiebag betalen

Het is echter niet duidelijk of alle genomineerden de tas vol cadeaus hebben aangenomen. De sterren moeten namelijk wel belasting betalen over de goodiebag en het zou volgens TMZ daarbij gaan om een belastingpercentage van 50% of zelfs hoger. De goodiebag kostte dus zo’n $ 70.000 per genomineerde. Wie dat ervoor over had, is niet bekend.

