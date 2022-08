Van ontslag naar gastrol: hoelang blijft Babette van Veen deze keer in ‘GTST’?

In GTST de podcast laat de actrice doorschemeren dat haar gastrol in de soap langer doorloopt dan oorspronkelijk gepland.

Plotselinge exit

Babette speelde van 1990 tot 1998 in de soap en maakte in 2015 haar comeback. Maar eind november 2021 werd bekendgemaakt dat Babette van Veen en Joep Sertons ontslagen waren bij Goede tijden, slechte tijden. Hen werd toen verteld dat hun personages Linda en Anton zouden emigreren van Meerdijk naar Bonaire. “Ik was niet boos, meer een tikkeltje beledigd eigenlijk”, zei Babette in een reactie op haar exit.

Kritiek op haar vertrek

Ook fans reageerden boos op hun exit. Ze vonden de ‘verjonging’ van GTST nergens voor nodig en hoopten dat Linda en Anton nog terug zouden komen. De makers leken niet ongevoelig voor de kritiek, want enkele maanden na haar vertrek kreeg Babette bericht van de producenten.

Babette van Veen en Kees Boot in ‘GTST’

Linda Dekker keerde op maandag 27 juni terug in de serie. Vlak voor de zomerstop kwam het personage terug naar Meerdijk om dokter Luuk Bos (Kees Boot) wegwijs te maken op de huisartsenpraktijk die ze tot voor kort samen met Anton Bouwhuis bestierde.

Het blijft een gastrol

Linda zou hooguit een weekje blijven, maar de zaken lopen anders. Dat vertelt ze in GTST de podcast, waarin ze samen met nieuweling Kees Boot vooruitblikt op het komend seizoen. Hoe lang Babette in Meerdijk blijft, laat ze tactisch in het midden: “Daar mag ik niks over vertellen. Wel kan ik zeggen dat het gaat om een gastrol. Máár, ik ben niet vandaag of morgen weg.” Inmiddels is duidelijk dat ze nog tot na de feestdagen druk is in het soapdorp.

Bron: Instagram