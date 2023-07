Vanaf déze datum is ‘Denkend aan Holland’ met André en Janny weer op de buis

Pak je agenda en omcirkel zaterdag 26 augustus, want dan is het tijd voor de eerste uitzending. Ben jij ook zo benieuwd waar het olijke duo dit keer weer terechtkomt?

Hondje Nhaan is ook van de partij

In het vijfde seizoen varen Janny en André onder meer over de Overrijsselse Vecht, brengen ze een bezoekje aan Rotterdam en en komen ze langs meerdere vestingsteden zoals Gorinchem, Woudrichem en Heusden. Uiteraard doen ze dit in gezelschap van hondje Nhaan.

Gelderse IJssel

In de eerste aflevering staat een bijzondere vaarroute op de planning. De eerste stop is Zutphen, daarna varen ze over de Gelderse IJssel door naar Arnhem. Onderweg stoppen ze nog bij het allerkleinste stadje van Nederland, namelijk Bronkhorst. Verder meren ze aan bij Doesburg om mosterd te maken en bewonderen ze Kasteel Middachten.

Herinneringen ophalen

Ook in de tweede aflevering maakt het duo weer verrassende uitstapjes. Het wordt a trip down memory lane, want André wil al heel lang langs zijn geboortestad Rotterdam varen en dan met name langs zijn geboortehuis in Delfshaven. Ze blijven er een nachtje slapen, dus dat betekent dat de volgende dag een bekende Rotterdammer met Janny en André mee over de Maas vaart. Ben jij ook zo benieuwd wie dit is?

Janny vaart wel

Ook al vaart Janny al jaren door Nederland, ze stuit steeds weer op nieuwe dingen. Om antwoord te krijgen op al haar vragen, komt er ook dit seizoen weer webserie. In Janny vaart wel kijkt ze mee met mensen die werken en/of leven op of langs het water. Ze gaat op zoek naar antwoorden op vragen. Vragen zoals: waarom mag je de naam van een boot niet veranderen? En waarom wordt er een fles champagne kapotgeslagen tijdens het dopen van een schip? Deze webserie kun je vanaf 26 augustus zien via NPO Start of op de website van Omroep MAX.

Datum start Denkend aan Holland

Het nieuwe seizoen van Denkend aan Holland is vanaf zaterdag 26 augustus elke week om 22:05 uur te zien bij Omroep MAX op NPO 1. André, Janny en teckel Nhaan zorgen al varend voor heerlijke televisie. Maar wist je dat er een behoorlijk groot team achter het programma zit?

Janny en André

Denkend aan Holland is trouwens niet het enige programma dat Janny en André samen presenteren. Als het goed is kunnen we dit najaar ook weer genieten van een nieuw seizoen van Heel Holland bakt én nieuwe spin-off, namelijk Denkend aan Zwitserland.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Janny van der Heijden (@jannyvanderheijden) op 19 Jul 2023 om 5:41 PDT

Bron: Denkend aan Holland, Instagram