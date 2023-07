Vanaf déze datum is het nieuwe seizoen van Oogappels te zien

Actrice Susan Radder verklapte vorig jaar al in een interview dat er een volgend seizoen zou komen. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar haar verspreking zorgde wel voor vreugde bij veel mensen.

Woensdagavond

Op de oude, vertrouwde woensdagavond zal Oogappels vanaf 13 september weer te zien zijn. Tien weken lang mag je je vermaken met de vier verschillende gezinnen die worden geportretteerd in de serie.

Kerstfilm

Vorig jaar werd een speciale Oogappels-kerstfilm uitgezonden. Dat is tevens ook het laatste wat de fans van de personages hebben gezien. To be continued...

Hoewel Eva van der Grucht in Oogappels moeder is van een zoon, zou ze dat in het echte leven niet willen:

