Vanaf déze datum is het tweede seizoen van de Holleeder-serie ‘Judas’ te zien (en dat duurt niet lang meer)

Het duurt niet lang meer voordat het tweede seizoen op Videoland verschijnt.

Tweede seizoen ‘Judas’

Vorig jaar kondigde Videoland het al aan en nu is het eindelijk zover: vanaf 10 november is het tweede seizoen van Judas te bekijken. Het tweede seizoen krijgt de naam Judas II: dagboek van een getuige.

‘Dagboek van een getuige’

De reeks zal vijf delen bevatten en is een verfilming van het boek Dagboek van een getuige van Astrid Holleeder. Het seizoen gaat over Astrid, die getuige is in de zaak tegen haar broer Willem Holleeder. Ze heeft afscheid moeten nemen van haar werkzame leven en probeert ondertussen het juiste te doen voor haar kinderen en andere naasten.

Nieuw gezicht in de cast

De cast bestaat net als bij het eerste seizoen uit acteurs Gijs Naber, Rifka Lodeizen, Marit van Bohemen en Carry Tefsen. Maar er is ook een nieuw gezicht: acteur Thomas Cammaert. Hij neemt de rol van cardioloog Lodewijk op zich.

Thomas Cammaert

Thomas liet dat deze zomer al doorschemeren op Instagram. Hij plaatste toen een foto van zichzelf op de set in dokterskostuum. ‘Voor al uw hartproblemen, bel cardioloog Lodewijk’, schreef hij bij het kiekje.

Bekijk hier de trailer van het nieuwe seizoen:

Bron: Televizier