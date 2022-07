Vanaf déze datum keert ‘We zijn er bijna!’ terug op tv

We kunnen binnenkort al genieten van de reisavonturen van een nieuwe groep oudere toeristen.

‘We zijn er bijna!’

Vanaf 16 augustus is het nieuwe seizoen te zien op NPO 1, zo maakt Omroep MAX vandaag bekend. Waar de reis dit keer heen gaat? Spanje! Een groep Nederlandse senioren maakt de caravans en campers gereed voor vertrek.

Reis van 3000 kilometer

Ze beginnen aan de Costa Verde. De groep start aan de Spaanse noordkust en reist daarna maar liefst 3000 kilometer. De vakantie eindigt vlakbij Tarragona aan de Middellandse zee.

Martine van Os verrast door deelnemers

Martine van Os neemt de presentatie van het programma weer op zich. Ze reist alweer voor de elfde keer met een groep oudere toeristen mee en dat doet ze nog steeds met veel plezier. Martine: “Elk jaar kom ik op de prachtigste plekken. Maar het meest verrast ben ik toch altijd door de deelnemers. Ik vind het mooi en bijzonder om te zien dat zo’n bonte verzameling Nederlanders met zulke totaal verschillende achtergronden tijdens deze reizen hun lief en leed met elkaar deelt.”

Kijkcijferhit

We zijn er bijna! is sinds 2011 op tv. Tot en met 2017 werd de reis georganiseerd door de ANWB, die ook sponsor was van het programma. Sindsdien wordt de reis georganiseerd door ACSI, een toeristische informatieservice voor bezoekers van campings in Europa. Het programma is een enorme kijkcijferhit en trekt gemiddeld meer dan een miljoen kijkers.

Maar toen kwam corona

De coronapandemie heeft twee jaar roet in het eten gegooid. In 2020 werd het programma helemaal niet uitgezonden. In 2021 verscheen wel een nieuw seizoen, maar door de coronamaatregelen kon er geen reis naar het buitenland worden gemaakt. Daarom werd het in Nederland opgenomen. Maar nu keert We zijn er bijna! dus in z’n oude vertrouwde staat terug.

