Vanaf déze datum kun je weer genieten van een nieuw seizoen van ‘Chateau Meiland’

Wat voor avontuur dit gaat zijn is nog niet bekend, maar wij hebben zo’n voorgevoel dat het seizoen in het teken zal staan van het pension dat ze dit jaar in Noordwijk hebben gekocht. Het pension kan wel een opknapbeurt gebruiken, dus het zou zomaar kunnen dat we Erica en Martien weer vloekend en tierend zien klussen.

Zon, zee en cocktails

Voordat we kunnen genieten van het nieuwe seizoen, staat ons eerst nog de kerstspecial te wachten. Deze ziet er dit jaar heel anders uit dan voorgaande jaren, want we gaan zien hoe de Meilandjes een zonnige cruise gaan maken op de Middellandse zee. Geen kerstige beelden dus van de Meilandjes bij het haardvuur met glühwein, maar zon, zee en cocktails!

Kerst met de familie Meiland is op 24 december om 20.00 uur te zien bij SBS 6.

De grote vraag is hoe lang we Erica Meiland nog in de realityshow gaan zien, het gaat namelijk ook erg goed met haar politieke carrière.

Bron: Shownieuws