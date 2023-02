Vanaf deze datum verschijnt Linda de Mol weer wekelijks op televisie

Nieuw jaar, nieuwe kansen.

Grote comeback

Linda maakte vorig jaar september al haar grote comeback met Miljoenenjacht. Kijkers lieten tijdens de eerste aflevering van Miljoenenjacht weten dat ze blij waren dat de presentatrice weer terug was. In oktober was ze ook nog te zien in haar eigen serie Five Live, maar die is inmiddels offline gehaald.

Sabbatical na ‘The Voice’-schandaal

Daarvoor was Linda meer dan een half jaar niet op tv te zien. Vanwege de betrokkenheid van haar ex-partner Jeroen Rietbergen bij het seksueel grensoverschrijdende gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland nam ze een sabbatical. Inmiddels lijkt Linda weer helemaal klaar om haar plek op de Nederlandse televisie terug te veroveren.

Vanaf 5 maart zal Linda vijf weken lang Miljoenenjacht presenteren. Het programma kijk je iedere zondag om 19.55 uur op SBS 6.

Bron: RTL Boulevard