Linda-Hoofdredacteur Karin Swerink en managing director Louise van Nispen vertellen bij Adformatie over Linda de Mol die terugkomt bij het magazine. Na een maandenlange stilte zal Linda weer te zien én te ‘horen’ zijn in het oktobernummer. Het nummer, dat op 21 september in de winkels ligt, zal als vanouds een editorial van Linda bevatten en haar foto op de cover hebben.

Linda de Mol komt terug

Het thema van het oktobernummer blijft nog even onbekend. “We zijn nu aan het nadenken hoe we dat gaan doen. Wat wil Linda vertellen? Misschien gaat ze wel helemaal niets vertellen. We hebben veel goede ideeën, maar daar kunnen we uiteraard nog niks over zeggen”, zegt hoofdredacteur Karin daarover.

Stap terug

Na de rel rondom The voice in januari nam Linda een stap terug in de media en bij haar eigen blad. Nadat haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij meerdere The voice-kandidaten, maakte Linda die beslissing. Destijds gaf zij in meerdere statements aan niet op de hoogte te zijn van Jeroens gedrag. Jeroen en Linda gingen uit elkaar.

Covers zonder Linda

Haar blad moest het enige tijd doen zonder Linda’s editorials en zonder haar foto op de cover. Volgens hoofdredacteur Swerink was dat iets waar al een tijdje naartoe werd gewerkt. “Dat hebben we een keer gedaan met Michelle Obama en met het bikininummer. Daar waren we dus al mee bezig, maar de gebeurtenissen hebben dit proces wel versneld”, vertelt zij.

Presenteren en acteren

Linda is langzaamaan haar mediataken weer aan het oppakken. Niet alleen komt zij terug bij haar blad, ook is ze alweer enige tijd te zien als presentatrice van miljoenenjacht en werkt ze aan een nieuwe serie, waarin ze zelf meespeelt.

Bron: Adformatie.