Vanavond is het zover: na twee jaar wachten gaat ‘Flikken Rotterdam’ eindelijk weer van start

Seizoen 5 belooft er een vol spanning en sensatie te worden. Zelfs het coronavirus komt aan bod.

Nieuw seizoen Flikken Rotterdam

Acteurs Mark van Eeuwen, Maartje van de Wetering, Huub Stapel, Ortál Vriend en Cees Geel zullen weer te zien zijn in het nieuwe seizoen van Flikken Rotterdam, de spin-off van Flikken Maastricht.

Coronavirus

Begin 2020 begonnen de makers met het schrijven van het nieuwe seizoen. Toen de coronacrisis uitbrak, bood dat gelijk inspiratie. Producent Rolf Koot laat weten: “We wilden eerst een langer plot rond drugshandel bedenken. Maar het voelde heel natuurlijk om corona een rol te laten spelen in een van de grote verhaallijnen dit seizoen. We wisten toen natuurlijk nog niet dat we nog steeds in de ellende zouden zitten. Maar ik ben wel blij dat we het gedaan hebben. Het geeft dit nieuwe seizoen een enorm gevoel van urgentie.”

Rolf legt uit op welke manier het coronavirus aan bod komt in de serie: “Er dreigt een nieuwe pandemie en de overheid zet heel erg in op de productie van een nieuw medicijn. Maar dat gaat mis, er worden fouten gemaakt en er vallen doden.”

Politiek

Maar een politiek randje hoeven we niet te verwachten: “De schurken bevinden zich niet in Den Haag, maar in de wereld van de big farma. De serie eindigt niet met een scene waarin Mark Rutte wordt opgepakt als het kwade genius.”

Rauw en echt

Kijk je wel naar Flikken Maastricht maar heb je de spin-off nog geen kans gegeven? Rolf legt uit waarom Flikken Rotterdam écht het kijken waard is: “Flikken Rotterdam is rauwer, de zaken gaan meer over echte criminelen in plaats van over gewone mensen die een misdrijf plegen.”

Zit je vanavond wél klaar voor het nieuwe seizoen? Zet je televisie dan om 20:40 uur op NPO1 voor de nieuwste aflevering van Flikken Rotterdam.

Bron: RTL Boulevard.