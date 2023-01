Vanavond start ‘Wie is de mol?’ en dit kun je verwachten

Ook aan dit drieëntwintigste seizoen doen weer tien BN´ers mee, waarvan negen op zoek gaan naar de Mol en één de boel bedriegt. Het gaat om de volgende gezichten: acteur en zanger Soy Kroon, actrice en cabaretière Annick Boer, presentatrice Froukje de Both, techjournalist Daniël Verlaan, schrijver en journalist Sander de Kramer, hoofdredacteur en journalist Anke de Jong, Olympisch zwemster Ranomi Kromowidjojo, cabaretier en acteur Nabil Aoulad Ayad, presentator Jurre Geluk en theateractrice Sarah Janneh.

Zonnig avontuur

De deelnemers vertrekken naar het zonnige Zuid-Afrika, om precies te zijn naar de provincie West-Kaap. Daar neemt presentator Rik van de Westelaken ze mee naar wereldstad Kaapstad, waarna het avontuur verder gaat door de bergen bij de Tulbagh Vallei, de uitgestrekte halfwoestijn Karoo en de kustplaats Wildernis. Steeds worden er spellen gespeeld om geld te winnen voor een prijzenpot, terwijl één kandidaat de boel stiekem saboteert - oftewel de Mol is.

Vernieuwde podcast

Over de adembenemede locaties valt genoeg te vertellen, maar daar is in de afleveringen niet altijd genoeg ruimte voor, liet de presentator eerder weten aan RTL Boulevard. Daarom is er de vernieuwde AVROTROS-podcast van Wie is de mol?, waarin hij in gesprek gaat met experts over alle ins en outs van Zuid-Afrika “Ik ben blij dat we met deze podcast meer over de cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika kunnen vertellen aan die grote groep Wie is de mol?-fans. Want één ding is zeker: Zuid-Afrika is meer dan alleen een prachtige bestemming.” Ook horen we in de podcast hoe de kandidaten het land hebben ervaren.

Napraten

Voor wie naast de serie en de podcast nóg geen genoeg krijgt van het programma, is er nog ‘napraten’ met presentator en oud-kandidaat Splinter Chabot op zondag. In Niet de mol op NPO Start gaat hij met de afvallers om de tafel over hun Mol-avontuur.

De negendelige serie van de officiële Wie is de mol?-podcast is vanaf zondag 8 januari wekelijks te beluisteren. Het nieuwe seizoen van Wie is de mol? is vanaf 7 januari 2023 wekelijks te zien op NPO1 om 20:30 uur. De finale is op 11 maart 2023.

Bron: Gids.tv, RTL Boulevard