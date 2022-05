Nadat Johan Derksen op televisie vertelde in zijn twintiger jaren een vrouw te hebben verkracht met een kaars en zijn tafelgenoten daar hartelijk om lachten en grapten, ontstond een grote rel rondom Vandaag Inside. Een dag later nuanceerde Johan zijn uitspraken en ontkende hij het slachtoffer met de kaars te hebben gepenetreerd. In plaats van de beloofde excuses, kwam Johan ook met een harde uitspraak: ‘Ik kap.’ Wilfred Genee en René van der Gijp sloten zich daarbij aan.

‘Vandaag Inside’ terug op televisie

Volgens AD zijn de heren inmiddels teruggekomen op hun beslissing. In een gesprek zou Johan aan de krant hebben bevestigd dat het programma na twee weken weer terugkomt op televisie. Aankomende maandag, welteverstaan.

Geen rugdekking

Omdat Vandaag Inside een van de best bekeken programma’s van SBS6 is, is er achter de schermen hard gewerkt aan een terugkeer. Daarbij zou Johan niet zijn opgestapt vanwege de mediarel, maar omdat hij geen rugdekking kreeg van de Talpa-directie. Gezien de geruchten over een comeback, zal dat akkefietje inmiddels uit de wereld zijn.

Of Johan, René en Wilfred maandag daadwerkelijk weer op de buis verschijnen, valt nog te bezien. Talpa noemt de geruchten ‘voorbarig’ en zegt in reactie tegen RTL Boulevard: “We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is. Zodra er meer nieuws te melden is, komen we hier vanuit SBS6 op terug.”

Bron: AD, RTL Boulevard.