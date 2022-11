Vastgoéééd: de Meilandjes hebben dít pension in Noordwijk gekocht

Zo zagen we ze in Chateau Meiland al een aantal riante woningen in Frankrijk bezichtigen. Dat kwam alleen nog niet tot een koop. Nu blijkt dat de twee wel degelijk hun handtekeningen onder een koopcontract hebben gezet. Niet voor een tweede huis in Frankrijk, maar voor een pension in Noordwijk.

Meilandjes kopen pension in Noordwijk

Erica en Talpa bevestigen aan Shownieuws dat de koop rond is. Dat wordt wijnen, wijnen, wijnen! Het betreft Pension Kristina: een pand op loopafstand van het centrum van Noordwijk. Ook ligt het dicht bij het strand.

Riante koopsom

Erica en Martien moesten diep in de buidel tasten voor het stulpje: het kostte ze bijna 1,5 miljoen. Wat ze precies met het pension gaan doen, is nog niet bekend. Zouden ze er een b&b van maken? Er komt een nieuw seizoen van Chateau Meiland aan, dus daarin gaan we er vast van alles over zien. Reken er maar op dat er eerst flink geklust zal gaan worden en dat levert natuurlijk altijd leuke televisie op bij deze familie.

Pension Kristina Beeld Still Shownieuws

Bron: Shownieuws