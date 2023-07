Veel gekibbel bij Loes en Leendert in B&B Vol Liefde: “Hij luistert niet”

Dat is toch vrij snel, zou je denken.

Het perfecte plaatje

Loes gaf zich op om het avontuur aan te gaan met Leendert. Ze kon zich wel vinden in de omschrijving van zijn droomvrouw: iemand die van cultuur houdt en sportief is. “Ik werd aangenaam verrast door zijn lieve stem en door de manier waarop hij zich presenteerde”, vertelt Loes voor de ontmoeting met Leendert. Ook Leendert was enthousiast over Loes. Volgens hem staat zij bovenaan zijn lijstje, en zou het zomaar wat kunnen worden. Loes vindt de B&B-uitbater meteen heel vriendelijk. “Hij straalde heel veel rust uit, in ieder geval.”

Eerste scheurtjes

Loes is alleen niet zo enthousiast over de kamer waar ze mag verblijven: ze mist kastruimte. Gelukkig heeft Leendert nog een kamer mét kast, al ligt deze te vol met spullen. Daar is Loes niet zo blij mee. Ook blijkt Loes niet zo’n hondenvriend te zijn. Leenderts trouwe viervoeter Noah piept en blaft bij het zien van andere honden. “Ik vond de hond in het dorp erg aanwezig”, zegt ze afkeurend. “Noah is wel een kind. Daar moet ik even aan wennen. Ik heb ook gelijk al voorgesteld om een volgende keer de hond niet mee te nemen.”

Niet luisteren

Tijdens het nuttigen van een drankje raken de twee aan de praat over de coronaperiode. Loes vertelt over het overlijden van haar vader in die periode. Daarop begint Leendert over zichzelf en het overlijden van zijn oom en tante. “Leendert luistert al niet, begint over zijn tante en zijn oom die in de coronatijd overleden zijn en ik heb het over mijn vader. De hoop is dat-ie dan vraagt: ‘Hoe is het om je vader te verliezen?’”, vertelt ze aangeslagen na de date.

Loes laat het er niet bij zitten. Bij thuiskomst zegt ze Leendert waar het op staat. “Ik wou al gelijk iets kwijt over vanmiddag. Het was een beetje een teleurstelling, maar ik denk niet eens dat je het expres hebt gedaan”, vertelt ze als ze haar hart lucht.

Reacties

Fanatieke fans leven zich helemaal uit op Twitter. Veel van hen hebben al besloten dat het niets wordt tussen de twee. To be continued...

Die opmerkingen van Loes over de viervoeter van Leendert. Daar lusten de honden geen brood van. 😂 #benbvolliefde pic.twitter.com/Fpq62eWn5l — benbvolliefde (@benbvolliefde) 10 juli 2023

Leendert mag niks invullen voor Loes. Dat kan ze zelf al als de beste.



*zucht*#benbvolliefde — Jef Willemsen (@Norvo82) 10 juli 2023

Heeft Loes überhaupt al iets positiefs gezegd? Leendert staat stijf van de zenuwen en is nog zoekende hoe een gesprek op gang te brengen en hoppa: Loes begint over haar overleden vader en verwacht gelijk steun en troost. Hou het luchtig. #benbvolliefde — Marianne R.🌞🐾 (@montflor) 10 juli 2023

Noa had het allang bekeken dat Loes niks is en niks word. Ik snap Noa. 🐶#benbvolliefde #leendert — Chan9. × (@ChanienwithCh) 10 juli 2023

Loes en Leendert hebben het record kibbelend ANWB stel, net na ontmoeting verslagen! #benbvolliefde — DianaH (@DianaHogetoorn) 10 juli 2023

Bron: RTL, Twitter