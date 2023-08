Veel kritiek op Theo Maassen tijdens interview met Khadija Arib in ‘Zomergasten’

‘Ik schaam me dat ik de tv niet heb uitgezet. Ik was te verbijsterd’, schrijft een kijker op X (voorheen Twitter).

Grensoverschrijdend gedrag

Pas tegen het einde van het interview komt haar vertrek als kamervoorzitter ter sprake. Ze stapte in oktober vorig jaar op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Er loopt nog altijd een onderzoek, maar Arib vertelt dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds niet weet waar ze precies van beschuldigd wordt.

Arib in ‘Zomergasten’

Arib zegt dat ze “voor een trein is gegooid” terwijl het onderzoek nog steeds niet voltooid is en niets opgeleverd heeft. Ze noemt het “een enorm circus”, terwijl ze na bijna een jaar nog altijd niet weet wat de precieze beschuldigingen inhouden.

“Bergkamp had geen bevoegdheid dit onderzoek zo te starten”, zegt ze. Ook zegt de oud-Kamervoorzitter “nog nooit met deuren gegooid” of “tegen iemand geschreeuwd” te hebben.

Bulderlach van Theo Maassen

Theo Maassen neemt geen genoegen met de antwoorden van Arib en gaat er fel tegenin. Hij begint hard te lachen nadat de oud-kamervoorzitter betoogt dat ze zich nooit heeft misdragen in Tweede Kamer en dat ze slachtoffer is van een fluistercampagne. Als Arib vraagt waarom hij lacht, legt hij uit dat hij het erg grappig vindt dat ze alleen maar goed over zichzelf praat. “Iedereen is de held in zijn eigen verhaal”, reageert Maassen.

Kritische ‘Zomergasten’-kijkers

Een scherpe reactie zou je misschien denken, maar de kijkers zijn er niet over te spreken. Tot nu waren zij redelijk positief over Theo Maassen in Zomergasten, maar zondag was zijn houding totaal ongepast. Hij was volgens hen bevooroordeeld, onprofessioneel en hij viel Arib ook nog eens persoonlijk aan.

‘Theo Maassen werd van geïnteresseerde interviewer opeens een sterk sturende welhaast partijdige ondervrager richting Khadija Arib toen het over Vera Bergkamp ging’, schrijft een kijker op X. Iemand anders reageert met: ‘Complimenten voor Arib! Wat een incorrecte en valse wijze van interviewen door Theo Maassen.’

Theo Maassen werd van geïnteresseerde interviewer opeens een sterk sturende welhaast partijdige ondervrager richting #Arib @khadijaArib toen het over @Vera_Bergkamp ging..#zomergasten — R. Genis (@PGoldschmeding) 6 augustus 2023

Tot nu redelijk positief over #theomaassen in #zomergasten. Vanavond totaal ongepast, bevooroordeeld, onprofessioneel, hoe hij #khadijarib persoonlijk aanvalt. Te lang ook drammerig. Pijnlijk. Diep respect voor rust Arib. https://t.co/GDtGwzp0lJ — Paula Wielders (@Paulawielders) 6 augustus 2023

Vervolg #zomergasten



Arib: ‘Je wordt voor de trein gegooid. Als dan blijkt dat er niks aan de hand was? Dan blijf je beschadigd.’



Maassen: ‘Uuuh’



Ongeschikt als interviewer.



Werpt ook een ander licht op zijn quasi diepzinnige cabaretvoorstellingen. — Lijkt een leuke man (@LijktM) 6 augustus 2023

Sorry, Theo Maassen, ik zat 15(?) minuten met stijgend ongemak te luisteren naar wat voelde als een inquisitie over een nog lopend onderzoek naar Khadija Arib, terwijl de rest van #zomergasten notabene gaat over de strijd die zij en andere (Arabische) vrouwen moeten leveren. Huh? — Laila al-Zwaini (@lailazwaini) 6 augustus 2023

Theo Maassen dramt door, projecteert of erger, was dit de opdracht. Zit nauwlettend op Arib te letten maar die laat zich niet van haar stuk brengen. Is dat haar professionaliteit of is het oprechtheid. Mijn gevoel het laatste. #zomergasten — Robert (@R_0_B_e_RT) 6 augustus 2023

#Zomergasten

Complimenten voor #Arib 👏👏

Wat een incorrecte en valse wijze van interviewen door #TheoMaassen

Blijkbaar een opdracht van de redactie/D66 meegekregen. Naar en beschamend om naar te kijken. — Margreet Westerbeek🚜 (@leveninvrijheid) 6 augustus 2023

Waarom begint Maassen nu dom te lachen! Waarom Lach je vraagt Arib?en terecht…#Zomergasten — Alberdina🧜 Chatarina.💙🤍❤️🚲🌳🐈‍⬛🚜 (@dinie_van) 6 augustus 2023

Na 2 uur haalt Khadija Arib hard uit naar Vera Bergkamp. Ze wacht nu al 1 jaar op waarvan ze wordt beschuldigd. Daar waar Theo Maassen tot nu toe Arib alle ruimte bood, biedt hij nu opvallend weerwerk en wil af van 't beeld om Bergkamp als kwade pier af te schilderen #zomergasten pic.twitter.com/nwLAGO0BGo — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 6 augustus 2023

#zomergasten wat Theo Maassen Arib vanavond aandeed, was shocking. Ik schaam me dat ik de tv niet heb uitgezet. Ik was te verbijsterd. — Inge Wertwijn (@IngeWertwijn) 6 augustus 2023

Bron: Zomergasten, X