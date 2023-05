Veel lof voor Bertrie Wierenga in ‘The passion Hemelvaart’

The passion Hemelvaart pakte het verhaal op waar de paasvertelling in The passion eindigde. En ook dit keer werd het christelijke verhaal naar het nu getrokken, waardoor het voor iedereen actueel en herkenbaar was. Uiteraard door middel van de nodige muzikale hits. Nederlandstalige en naar het Nederlands vertaalde internationale songs kregen donderdag ineens een verrassend nieuwe lading.

Dezelfde cast

De cast van deze hemelvaarteditie was hetzelfde als die van The passion. Dit jaar werd Jezus gespeeld door Sinan Eroglu. Marlijn Weerdenburg was te zien als Maria en Buddy Vedder kroop in de huid van Jezus. Toch was er maar één vrouw die dit keer alle credits kreeg.

Alle lof voor Bertrie Wierenga

Waar na de uitzending van The passion iedereen vol lof over Marlijn Weerdenburgs optreden sprak, was het nu vooral Bertrie Wierenga die de show stal volgens kijkers, met haar vertolking van Maria Magdalena. De Goede tijden, slechte tijden-actrice blijkt een behoorlijk goede stem te hebben. Vooral het nummer Dromen in kleur van Suzan & Freek viel in de smaak bij de kijkers. ‘Bertrie kan echt zoveel meer dan alleen maar in GTST spelen’, klinkt het op Twitter. Een andere kijker reageert met: ‘Wat een prachtig hemelvaartverhaal! Grote verrassingen waren toch wel Bertrie Wierenga en Michel Mulder.’

Het verhaal van Maria Magdalena

Aan het einde van The passion werd Jezus aan het kruis genageld. Enkele dagen later trof Maria Magdalena het graf van Jezus leeg aan. Zij wilde dit goede nieuws met de andere discipelen delen, maar niet iedereen geloofde haar. Toch probeerde ze hen over te halen haar te vertrouwen en het werk van Jezus voort te zetten.

Wat een prachtig Hemelvaart verhaal! Grote verrassing waren toch wel Bertie Wierenga en Michel Mulder #depassion #thepassion #passion2023 — Klasina 💙🤍 (@Klasina) 18 mei 2023

Deze #thepassion was werkelijk prachtig! En dan zijn er dus Weg-met-ons fanaten die het willen afschaffen #gestoord — Franciscus Roorda ik/ik (@roorda17) 18 mei 2023

En wat is Bertrie super goed #ThePassion — Patrick (@1908FR1937) 18 mei 2023

I still haven’t found en dan een Nederlandse versie. Zo ongelofelijk mooi #ThePassion — Patrick (@1908FR1937) 18 mei 2023

Er is er maar een bij #thepassion die kan zingen en U2 niet verkloot en dat is Bertrie Wierenga. — Sylvia (@viasyl83) 18 mei 2023

Bertrie kan echt zoveel meer dan alleen maar in GTST spelen 😃 #thepassion — Lianne van Veen (@Liedje87) 18 mei 2023

Fan van Bertrie Wierenga 😍🙏🏻#ThePassion — Here's G! 🕺🏼✨🔥 (@here_is_G_man) 18 mei 2023

