Veel lof voor nieuwe afleveringen ‘Oogappels’: ‘Feest der herkenning’

Ook de vierde serie wordt weer met veel lof ontvangen. Het is volgens kijkers goed geacteerd, de situaties zijn realistisch en brengen veel herinneringen naar boven.

Oogappels seizoen 4

Deze serie volgt vier gezinnen waarin de ouders worstelen met de opvoeding van hun puberkinderen. Social media, stress, seks en drugs: ouders van nu voelen veel druk om hun kinderen er doorheen te loodsen, maar dat gaat vaak niet zoals ze willen. Bracha van Doesburgh, Malou Gorter, Ramsey Nasr, Jeroen Spitzenberger en Eva van der Gucht spelen de hoofdrollen.

In de aflevering van woensdag probeert Danny te ontdekken wat er precies met Kim aan de hand is. Pip en Jeroen zijn stapelverliefd en in Noorwegen komen Mees en zijn vader nader tot elkaar. Verder is Chris in alle staten wanneer hij zich verslaapt en te laat is voor zijn toelating op de Rietveld Academie.

Alleen maar lof

Het is een feest der herkenning voor veel kijkers. ‘Behalve het goede realistische script, is Oogappels zo goed omdat Nederlandse acteurs opvallend goed acteren in plaats van hun tekstje opzeggen. En de muziek is fantastisch’, schrijft een kijker. Een ander reageert met: ‘Oogappels is dus echt een fenomenaal goede serie. Vooral als je samen kijkt met je eigen (pre)pubers!’ Ook roept de aflevering voor veel herinneringen op: ‘Flashback naar de fietsenstalling op de middelbare school. Wat een heerlijke serie.’

Wat is #Oogappels toch een geweldige serie. Hoezo staat het niet bij de laatste drie van de Televizierring en De Bevers wel? — Hans van de Ven (@Hansvdven1965) 28 september 2022

Behalve het goede realistische script is #oogappels zo goed omdat Nederlandse acteurs opvallend goed acteren ipv hun tekstje opzeggen. En de muziek is fantastisch. — Francois (@blijf_vragen) 28 september 2022

Deze serie is zo sterk. Zelfs de telefoontas naast het whiteboard klopt. #Oogappels — Yvo Osterloh (@YvoOsterloh) 28 september 2022

Feest van de herkenning. Dat gedoe met de zorgverzekeraar/fisyo.

Euh....ja was het maar zo'n feest. #Oogappels — 🅿️etraⓂ️arlℹ️es (@Flixaddicted) 28 september 2022

Flashback naar de fietsenstalling #middelbareschool #oogappels wat een heerlijke serie — Trudy 🇮🇱👠 (@MRSTOV59) 28 september 2022

O ja, vreselijk die privételefoongesprekken in de huiskamer. Wat was ik jaloers op een vriendin die een toestel op haar slaapkamer had😀 #oogappels — Dorine ♋️ (@doortjegb) 28 september 2022

#oogappels is dus echt een fenomenaal goede serie. Vooral als je samen kijkt met je eigen (pre)pubers! — ⭕️li4 Glas (@GlasOli) 28 september 2022

Top serie #oogappels — greet van rijn (@greetvanrijn) 28 september 2022

Goed hè, heb geen kinderen en toch geniet ik zo van deze mooie serie. #oogappels Geweldig scenario ook. — Odile DeFraye (@OdileDeFraye) 28 september 2022

Danny met Kim en daarna 24u zonder telefoon. Merel en collega Maarten in het fietsenhok 😍 De midlife crisis van Tim😂 En Hannah met de kinderwens 😬 #Oogappels — Malou (@maloumaas) 28 september 2022

Bron: Oogappels, Twitter