Veel lof voor tropenartsen in ‘Floortje naar het einde van de wereld’: “Diep onder de indruk”

In Papoea Nieuw Guinea bezocht Floortje de Nederlandse artsen Jorieke en Floris die in een klein ziekenhuis werken. Jorieke is opgeleid als tropenarts, haar vriend Floris is eigenlijk huisarts. Omdat zij in de regio waar ze verblijven de artsen met de meeste kennis zijn, behandelen ze veel meer klachten dan waar ze eigenlijk voor opgeleid zijn.

Slecht netwerk

Zo komen er veel patiënten bij het stel die gewond zijn geraakt bij een gevecht. Dat blijkt veel voor te komen in Papoea Nieuw Guinea, doordat er veel alcohol wordt gedronken. In de aflevering is dan ook te zien dat een jongen hulp zoekt omdat hij op zijn hoofd is geslagen met een stok met daarin een spijker.

Omdat er door een slecht netwerk geen contact met andere artsen mogelijk is, moet Jorieke een operatie voorbereiden die ze nog nooit gedaan heeft: ze moet een gaatje in de schedel boren. “Je hebt geen keuze. Als je het een keer hebt gedaan, weet je de volgende keer hoe het moet.”

Respect

Uiteindelijk is het gelukkig niet nodig om de operatie uit te voeren omdat de jongen alsnog met een helikopter opgehaald kan worden. Maar toch levert het bizarre verhaal en hun bijzondere werk het stel veel respect op op social media.

Deze twee artsen verdienen een levensgroot standbeeld. Met z’n tweeën verantwoordelijk voor 60.000 inwoners. Bevallingen begeleiden, iemand z’n schedel lichten zonder het ooit eerder te hebben gedaan om z’n leven te redden. Diepe buiging hoor. #floortje — Saskia (@saskiamsterdam) 7 augustus 2022

Floortje naar het uiteinde van de wereld bij een tropenarts uit #Losser werkzaam in Papua Nieuwguinea. Waren er daar meer van. #floortje — Hems Gortemaker (@HemsGortemaker) 7 augustus 2022

Mooie aflevering #Floortje Mooi wat Floris en Jorieke doen in Papoea-Nieuw-Guinea met hele beperkte en primitieve middelen. Een huisarts en een tropenarts/specialist op 30.000/60.000 patiënten.. Ga er maar aanstaan. Helden zijn het beiden. @floortjedessing — Renata Hofman💚🤍 (@RenataFCG) 7 augustus 2022

Wat een respect voor die twee jonge artsen #floortje @npo1 Die verdienen toch de wereld als je dit werk uit ideologie 24 uur per dag doet. Diep onder de indruk. — Nicole Christenhusz (@NChristenhusz) 7 augustus 2022

Bron: BNNVARA, Twitter.