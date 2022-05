In haar zaterdag onthulde Songfestival-outfit zong S10 nu al de sterren van de hemel met De diepte.

Drama, stijl en een bloedmooie stem

S10 mocht zaterdag voor het eerst het Songfestival-podium bestormen waarop ze op 10 mei namens Nederland zingt. Alhoewel, bestormen: de eerste beelden beloven een bescheiden optreden. Geen poespas, maar alle focus op Stien, die in haar eentje op een donker podium staat. Wel met wat rook, een windje waardoor haar lange haar iets wappert én een mooie lichtshow achter haar. “Ze brengen drama, stijl en rook het podium op... het is Nederland”, schrijft de organisatie van het Songfestival zelf bij de beelden van S10. Het doet een beetje denken aan het Songfestival-optreden van Anouk in 2013, dat ook prachtig was in al z’n eenvoud.

Lof voor Songfestival-optreden S10

Stien laat weten blij te zijn met haar generale repetitie: “Het ging heel goed. Ik ben blij dat we de keuze hebben gemaakt om het heel dichtbij mezelf te houden.” Ze krijgt ook veel lof op de beelden. “Wat een stem”, “fantastische show en achtergrond” en “impactvol”, klinkt het.

Gaat S10 het Songfestival winnen?

Op dit moment voorspellen de bookmakers dat S10 met De diepte de negende plek gaat behalen. Zweden komt volgens hen op de derde plek, Italië op de tweede en de grote winnaar wordt volgens de laatste voorspelling Oekraïne.

