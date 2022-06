De mannen zijn op zoek naar een jaren 30-woning binnen de ring van Leeuwarden. Ook willen ze een logeerkamer voor Michiels familie uit het westen, een open keuken, een tuin én een mini-bibliotheek. Het koppel, dat allebei werkt als docent Nederlands, heeft een startbudget van 450.000 euro dat al snel met 25.000 euro omhoog wordt gegooid.

Verbouwbudget

Makelaar Alex weet uiteindelijk een parel van een huis voor 412.500 euro op de kop te tikken waardoor er 62.500 euro overblijft om te verbouwen. De verbouwschatkist wordt nog eens rijkelijk aangevuld wanneer de taxatie van Bonnes huidige woning een stuk gunstiger uitvalt dan gedacht. De mannen vullen het budget aan tot maar liefst een ton.

Asbest

Helaas is er een kleine tegenslag: in het huis wordt asbest aangetroffen en het kost 15.000 euro om dat te laten verwijderen. Bonne en Michiel komen liever niet aan hun verbouwbudget, dus de twee toveren nog eens 15.000 euro tevoorschijn.

Duurzaam herenhuis

Het heeft wat gekost, maar het resultaat mag er zijn: de oude woning wordt verbouwd tot een duurzaam herenhuis. “We hebben 140.000 euro uitgegeven. Dat is veel geld, maar we hebben ook verduurzaamd, ook asbest verwijderd en geld aan mooie dingen uitgegeven. Er staat een fantastisch huis’’, zegt Bob trots. Ook Michiel en Bonne zijn dolblij en laten weten dat er voorlopig geen verkoopbord in de tuin komt. “We blijven hier nog een hele tijd wonen, dat weet ik zeker”, zegt Bonne.

Reacties

Op Twitter is er veel verbazing over het budget dat meerdere keren wordt aangevuld. “Ik wil graag de plek weten waar alle extra budgetten vandaan komen, ga ik daar ook ff wat halen”, grapt iemand. Een ander: “Hoe werkt dat precies? Zo’n ladekastje, waar je achtereenvolgens 25k, daarna met moeite 15k en vervolgens zomaar weer 25k uit ‘harkt’?”

Ik wil graag de plek weten waar alle extra budgetten vandaan komen, ga ik daar ook ff wat halen #kopenzonderkijken — DianaH (@DianaHogetoorn) 13 juni 2022

Hoppa, ineens een ton over voor de verbouwing. Ik weet niet wat ik verkeerd doe, iedereen tovert scheppen geld tevoorschijn alsof het niets is #kopenzonderkijken — Victor Hopman 🌈 (@victorhopman) 13 juni 2022

Ik vind nooit 'zomaar' extra geld. Nog es 37.500.

Én nog es 15.000.

Én nog es 25.000.



Eerder omgekeerd, dat de B-dienst nog eens aan komt kloppen, én nog eens, én nog eens.#kopenzonderkijken — Linda@home (@LindaisThuis) 13 juni 2022

'Ze waren zo enthousiast, er kwam gelijk 37.500 euro bij.' Hoe werkt dat, gewoon enthousiast doen en dan verschijnt het op je rekening? #kopenzonderkijken — Elsbeth (@elsbeth_tWitt) 13 juni 2022

Hoe werkt dat precies? Zo'n ladekastje, waar je achtereenvolgens 25k, daarna met moeite 15k en vervolgens zomaar weer 25k uit "harkt"?



Doe mij ook zo'n kastje! Zet hem met liefde zelf in elkaar hoor! #kopenzonderkijken — 🌹Mandy🌹 🇪🇺 (@Joeli57) 13 juni 2022

