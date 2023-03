Verbazing over galavoorbereidingen Meilandjes: ‘Volslagen chaos’

De familie was niet genomineerd voor een prijs, maar wel uitgenodigd. En dat vonden ze zowel leuk als een enorm gedoe.

Meilandjes naar het Televizier Gala

De stylist kwam langs met een boel mooie kleding. Maxime paste jurk na jurk, Martien viel voor een bordeauxrood pak, en Erica wilde best even een jurk passen, maar greep toch al snel naar een roze pak.

Zwarte zwaan

Maxime wilde graag een imposante jurk: “Ik vind niet dat je in een jurkje kan gaan staan dat je zelf op de markt hebt gekocht, dit is het event van het jaar.” Ze paste eerst een grote, zwarte jurk, die haar ouders ergens aan deed denken: “Je lijkt wel een zwarte zwaan.” Daarna volgde een ander mouwloos exemplaar. “Ik neem deze”, zei Maxime, maar op aandringen van de anderen trok ze toch de zwarte nog een keer aan. En ja hoor, ze ging overstag.

Enorme paardenstaart

Op de dag van het gala bleek dat de look nog niet imposant genoeg was voor Maxime. Ze besloot voor hair extensions te gaan, die in een lange paardenstaart aan haar hoofd werden bevestigd. Waar Maxime de touwtjes stevig in handen hield, had haar man Leroy wat meer hulp nodig met zijn look. Hij bleek zelfs niet in staat zijn eigen baard te scheren. Gelukkig schoot Martien te hulp.

Lippenstift

Wonder boven wonder begaf de familie zich slechts een kwartier na de gewenste vertrektijd naar de taxi. En op een klein maquillage-ongeluk in de auto na (iets met rode lippenstift op een roze pak) arriveerden de Meilandjes, ondanks alle hectiek, zonder kleerscheuren bij de rode loper.

Reacties

Op Twitter reageren de kijkers van Chateau Meiland fanatiek op de galavoorbereidingen. De toestand wordt ‘volslagen chaotisch’ genoemd en kijkers verbazen zich met name over Leroy en Erica.

Die feestjurk van Maxime is 3 keer meer jurk dan mijn trouwjurk. 🤭 #chateauMeiland — Yvonne (@Ywally13) 6 maart 2023

OMG, kleding passen in volslagen chaos! 😂😂 #chateauMeiland — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) 6 maart 2023

Meneer kan zijn donshaartjes nog niet zelf scheren…serieus, maar lekker gamen kan ie wel…kindje Lee 🤣🤣 #chateaumeiland pic.twitter.com/BacR6Roinj — Dwayne Johnsson (@johnssond08) 6 maart 2023

Huppekee, de rode lippenstift op het poederroze pak van Erica 🙄#chateauMeiland — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) 6 maart 2023

Maxime haar haar is veel te dun om dit kapsel te dragen #chateauMeiland — Hadya (@hadya0407) 6 maart 2023

Bron: Twitter, SBS