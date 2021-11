Verbijsterde reacties op afvaller ‘Het perfecte plaatje’: “Het wordt met de week oneerlijker”

De overgebleven BN’ers krijgen eerst de opdracht om een kleurrijke natuurfoto te maken in de Biesbosch. Vervolgens gaan de kandidaten naar Nijmegen om in een oud en verlaten pand een zogenoemde ‘URBEX-foto’ te maken. Hiervoor proberen ze de schoonheid van vervallen gebouwen vast te leggen.

Vrijwillig naar huis

Vorige week had Ruth Jacott geluk en hoefde ze niet naar huis. Waar normaal de kandidaat met de minste punten het programma dient te verlaten, stapte er nu vrijwillig een kandidaat op. John Heitinga krijgt bij zijn club Ajax een kans om te groeien in zijn carrière als trainer en daar wil hij 100% voor gaan, vandaar dat hij het programma vroegtijdig verliet.

Onvoldoende

Tot grote verbazing werd Ruth tweede bij de URBEX-shoot. Actrice Abbey Hoes eindigde onderaan en moest het programma verlaten. In de eerste weken wist ze nog hoge cijfers te scoren, maar daardoor was waarschijnlijk de druk te hoog en kelderden haar cijfers naar beneden. Dit keer was de jury niet te spreken over de foto van haar verlaten gebouw, waardoor ze zelfs een onvoldoende kreeg. “We hebben enorm van je genoten. Je hebt prachtige platen geschoten. We gaan alles aan je enorm missen”, zei de teleurgestelde presentator Tijl Beckand.

Geen tweede kans

Ook de kijkers thuis balen. Ze vinden het zuur dat Ruth wél een tweede kans krijgt en Abbey niet. Wat ze vooral leuk vonden aan Abbey was dat zij het lef had om af te wijken van het voorspelbare. “Het wordt met de week oneerlijker”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Ik vond de uitslag en punten deze keer wat discutabel. Of ben ik de enige daarin?”

