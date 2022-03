In Chateau Bijstand proberen Martien, Erica en Maxime Meiland een maand lang op bijstandsniveau te leven. Ze verhuizen naar een woning in Uithoorn en krijgen een klein bedrag om het huis in te richten en een (oudere) auto aan te schaffen. De rest van de maand moeten ze rond zien te komen van een zeer beperkt budget. Daar moeten niet alleen de boodschappen, maar bijvoorbeeld ook het kinderfeestje van betaald worden.

Bakken kritiek op Chateau Bijstand

Al vóór de eerste aflevering kreeg de familie bakken kritiek op Chateau Bijstand. Veel mensen vonden het niet een heel handige timing om het programma, dat toch vooral draait om entertainment, in deze tijd van oplopende (energie)kosten en andere problemen in de wereld uit te zenden. Daarover zei Martien op Radio 10 dat mensen niet zo snel moeten oordelen. Het programma is volgens hem ook informatief en dat maakt het voor veel kijkers ook interessant.

Kijkers zijn verdeeld

Maandag was het dan zover: de eerste aflevering van Chateau Bijstand. Maar lang niet alle kijkers vinden het zo interessant als Martien hoopte. De meningen over het nieuwe programma zijn verdeeld. De een kan het enthousiasme van de familie in de kringloopwinkel wel waarderen, terwijl de ander vindt dat dit experiment niets te maken heeft met de realiteit van leven in de bijstand. Om nog maar te zwijgen over het bedrag dat de familie betaald krijgt om een maand in de bijstand te leven:

#chateaubijstand is de belichaming van de kloof tussen arm en rijk; doen alsof dit bijstand is, en het nog verschrrrikkelijk vinden ook. — Femke van Hettema (@vivalafem) 14 maart 2022

Ze krijgen veel kritiek op dit programma .. maar hun oprechte enthousiasme over de kringloopwinkel vind ik top!

Daar kunnen een hoop mensen iets van leren/inspireren #recycle #chateaubijstand #kringloopwinkel pic.twitter.com/AaYZdjb7Xm — Annemarie (@Retroloekie) 14 maart 2022

"Oh wat klein!" en "Zo waren de huizen toen." Nee meid, zo zíj́n de meeste huizen in Nederland. Welkom in de realiteit. Eigenlijk nu alweer klaar met het programma. #chateaubijstand — Bertran Oosting (@bjoosting) 14 maart 2022

Vind het echt wel een beetje overdreven om zo te schrikken van een normaal huis. Waar wonen jullie op Mars? Ze zullen heus wel vaker in zo'n huis geweest zijn #chateaubijstand — Hadya (@hadya0407) 14 maart 2022

Mensen het is maar een entertainmentprogramma met een maatschappelijk tintje. That’s it, hou toch op met die zogenaamd verontwaardigde tweets. #chateaubijstand — Michael (@MichaelPuur) 14 maart 2022

Nog even over #chateaubijstand ....



Krijgen we ook te zien hoe de #Meilandjes de toegang tot internetbankieren, betaalkaart en creditcard inleveren? Zodat ze echt van die maximaal €1559 bijstand moeten leven? Dus ook de €1750 huur betalen voor de gecharterde huurwoning. — Marcel 🦨 (@MRS141971) 15 maart 2022

Ik vind het best vermakelijk #chateaubijstand. We hoeven ook niet Roomser dan de Paus zijn he? — Elisabeth 🇺🇦 (@GTLisa70) 14 maart 2022

Dit heeft niets met bijstand te maken! Het is gewoon 1 maand met een minder budget leven. En alle zorgen niet hebben! #chateaubijstand — Koos (@kooskoets41) 14 maart 2022

"Zo waren de huizen toen" Uh nee. Zo zijn de meeste huizen in Nederland, Erica. En nog kleiner. #chateaubijstand — Linda (@unofficial_lin) 14 maart 2022

Een volvo in de bijstand? De wegenbelasting 🤪🤪🤪 #chateaubijstand — 🌱 M 🐝 🌈 (@WeylynR) 14 maart 2022