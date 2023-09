Verdrietig: de man van Tineke Schouten is op 79-jarige leeftijd overleden

Hans was al langere tijd ziek, hij is 79 jaar geworden.

Een amputatie was onvermijdelijk

Met name de laatste jaren waren erg pittig voor Hans. Naast hartproblemen kampte hij ook met suikerziekte. Hierdoor belandde hij uiteindelijk in 2021 in het ziekenhuis, waar een aantal dagen later zijn been moet worden geamputeerd. “Het kon niet langer meer”, zo vertelt hij destijds aan de Privé. “Een amputatie was onvermijdelijk. Mijn aderen waren verstopt geraakt waardoor de wonden aan mijn voet niet meer heelden.”

Andere toekomstplannen

Door de gezondheidsproblemen van Hans moest Tineke hun toekomstplannen flink bijstellen. “Ik heb ooit wel gedacht: ik ga het een paar jaar rustig aan doen en leuke reisjes maken met mijn man. Dat is nu eigenlijk te laat, want zijn gezondheid is daarvoor inmiddels te slecht. Dat is heel jammer, maar wat ik nu ook wel heel leuk vind, is om met de oudste kleinkinderen een reisje te maken”, zo vertelt ze in Vrouw.

De twee gaven eerder ook al een update:

In besloten kring begraven

Hans was ruim veertig jaar samen met Tineke en laat vier kinderen en acht kleinkinderen na. Zijn uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Bron: De Telegraaf