Verdrietig nieuws: actrice Kirstie Alley is overleden

Kirstie is overleden aan de gevolgen van kanker, laten haar kinderen op haar socialmediakanalen weten. De ziekte werd recent bij haar ontdekt.

Grote kracht

Gelukkig was Kirstie rond haar overlijden omringd door haar naaste familie. In haar laatste momenten vocht ze volgens haar kinderen ‘met grote kracht’. ‘Hoe iconisch ze op tv ook was, ze was nog fantastischer als moeder en grootmoeder’, schrijven True en Lillie. ‘We zijn het geweldige team van artsen en verpleegkundigen aan het Moffitt Cancer Center dankbaar voor hun zorg.’

In het bericht wordt nog maar eens benadrukt wat een bijzondere vrouw Kirstie was. ‘De passie en vreugde van onze moeder voor het leven en haar kinderen, kleinkinderen en vele dieren, plus haar eeuwige plezier in creëren, zijn ongeëvenaard en inspireren ons om maximaal van het leven te genieten, net als zij deed.’

Wereldwijde faam

Kirstie werd bekend door haar rol in North and South, een serie over de Amerikaanse burgeroorlog. Ze verwierf wereldwijde faam toen ze twee jaar later in de huid van Rebecca Howe kroop, in de komedieserie Cheers. Daarvoor sleepte ze zelfs twee grote prijzen in de wacht: een Emmy én een Globe.

Speciale vrouw

Het gemis is nu al groot. Onder anderen John Travolta, met wie Kirstie de Look who’s talking-trilogie maakte, laat van zich horen. ‘Kirstie was één van de meest speciale relaties die ik ooit heb gehad. Ik hou van je, Kirstie. Ik weet dat we elkaar weer zullen zien.’

Bron: Twitter/Instagram