Verdrietig nieuws: ‘BZV’-boer Jan en Nienke zetten punt achter relatie

Jan deed mee aan het elfde seizoen van Boer zoekt vrouw en vond daar een grote liefde in Nienke.

Eerdere breuk

Helaas verliep de relatie niet vlekkeloos. De twee gingen afgelopen zomer al uit elkaar, maar in de kerstspecial van Boer zoekt vrouw was te zien dat de twee toch weer samen waren na die eerste breuk. Ze waren zelfs gaan samenwonen.

Geen gezamenlijke toekomst

Nu zijn ze helaas toch weer uit elkaar. Jan vertelt: “We hebben het echt geprobeerd en het ging ook een tijd hartstikke goed. Maar toch kwamen we erachter dat er geen gezamenlijke toekomst voor ons was.” Of het nu voor altijd is? We zullen zien.

Nieuwe seizoen

Inmiddels is het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw van start gegaan. De boeren hebben van Yvon te horen gekregen hoeveel brieven er naar hen zijn gestuurd. Lees hier de blog van Libelle’s Elselien over deze aflevering.

Bron: RTL Boulevard