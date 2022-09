Verdrietig nieuws: de dochter van Willeke Alberti is ernstig ziek

Daniëlle gaat een zwarte tijd tegemoet, want de prognose is volgens haar niet heel hoopvol. Toch blijft ze goede moed houden. Ze heeft een nieuw boek geschreven genaamd ‘In het licht van de liefde’, waarin ze uitgebreid vertelt over haar kankerdiagnose. Danielle, die erg spiritueel is aangelegd, vertelt onder andere dat ze tal van alternatieve genezers en reguliere artsen bezocht heeft. “Ik weet niet hoe mijn verhaal gaat eindigen, maar een nieuw hoofdstuk is begonnen”, zo vertelt ze.

Weinig in Nederland

Daniëlle is het stiefzusje van Johnny de Mol. Willeke kreeg Daniëlle samen met musicus Joop Oonk. Ze heeft haar dochter de afgelopen jaren niet in de buurt gehad. Daniëlle is getrouwd met voetbaltrainer John van ’t Schip en ze hebben samen met hun kinderen Davey en Estelle in Italië, Australië, Mexico en Griekenland gewoond.

Bron: Story