Verdrietig nieuws: de larf van Freek Vonk werd maar 6 dagen oud

De horzel heeft zes dagen geleefd, terwijl een gemiddelde horzel enkele weken leeft. Het betekent echter geen officieel einde, want het insect is na haar dood te zien in museum Naturalis.

Freek Vonks horzel is overleden

Weet je nog, de larven die Freek Vonk in Costa Rica opliep en die hij vervolgens in zijn been liet zitten? Twee daarvan overleden, de derde werd ‘geboren' en ontpopte zich tot horzel. De horzel genaamd Kwak leefde zes dagen, maar is nu overleden. Vonk deelt dat nieuws door middel van een Instagram-post. ‘R.I.P. lieve Kwak. Ze is 6 dagen oud geworden... De tijd is echt voorbij gevlogen. Het gehele avontuur is hiermee ten einde gekomen’, schrijft de bioloog bij de post. Waar de reacties bij eerdere updates van het ‘avontuur’ nogal wisselend waren, lijken Vonks volgers nu erg met hem mee te leven. Sommigen zijn blij met de fotoserie die hij van de horzel deelt en noemen het insect zelfs ‘schattig’.

Naar het museum

Voor die groep heeft Vonk goed nieuws: het avontuur is namelijk nog niet helemaal afgelopen. De horzel krijgt een plekje in natuurmuseum Naturalis, zodat het grote publiek het beestje nog kan bewonderen. ‘Wil je ze straks in ‘levende’ lijve zien? Kom dan naar Naturalis in Leiden... Zodra ik weet wanneer ze te zien zijn, laat ik dat weten... (Nu dus nog niet!) Tot die tijd kunnen we gelukkig nog wel even genieten van de foto’s en de beelden van mijn schattige meisjeshorzel’, aldus de bioloog.

Bron: Instagram