Verdrietig nieuws: de oma van Sylvie Meis is overleden

“Ik heb haar mijn hele leven bewonderd vanwege haar kracht, vriendelijkheid, intelligentie en humor. Wie haar kende, hield van haar”, beschrijft ze haar oma, die in Antwerpen, België woonde.

Trots op haar grootmoeder

Verder zegt Sylvie in haar post dat ze zo trots is dat ze haar als grootmoeder heeft gehad. “Ik hou heel erg veel van je, zal je eindeloos missen. Moge je rusten in vrede.

Sylvie deelt ook twee mooie foto’s van haar grootmoeder: een waar ze zelf samen met ‘MoeMoe’ opstaat en een prachtig klassiek portret van haar oma en haar opa op jongere leeftijd.

Condoleances

Sylvie krijgt veel steunbetuigingen van haar volgers, zoals Bas Smit en Nicolette van Dam. Chantal Janzen en Gerard Joling schrijven “Gecondoleerd”.

Bron: Instagram/ANP